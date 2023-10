El Escorpión Ruíz, uno de más de 40 mil beneficiados de Casa Alianza

Tegucigalpa – Josec Fernando Ruíz Castillo, mejor conocido en mundo del boxeo como El Escorpión Ruíz, recordó hoy su paso por Casa Alianza Honduras y como ha sido uno de los más de 40 mil infantes beneficiados por esta Organización No Gubernamental.

Al respecto, externó que con mucho orgullo lleva grabada la insignia de Casa Alianza de Honduras en su brazo izquierdo.

Este reconocido boxeador hondureño, de 29 años de edad, y oriundo del municipio de El Limón, Colón, que ha puesto en alto el nombre de Honduras, reconoció el impacto positivo que dejó Casa Alianza de Honduras, en su vida.

A pesar de que su paso por la organización fue a penas de dos años, pero lo suficiente para llevarlo a tatuarse el logo de esta ONG, Ruíz calificó como “una de las mejores experiencias” de su vida, y que, si tuviera la oportunidad de repetirla, “Casa Alianza estaría entre las primeras”.

Marcado por la muerte de su madre, quien falleció cuando tenía la edad de cinco años, y por la ausencia de su progenitor, con quién hasta hace poco tiempo tuvo comunicación, El Escorpión Ruíz, quedó bajo el cuidado de su abuela y tía materna, hasta los diez años de edad, cuando ante la esperanza de tener una infancia feliz se vio en la necesidad de ingresar al Orfanato de Sor Leonarda ubicado en la zona de donde es originario, pero que debido a las políticas de dicho lugar, tuvo que egresar a los 14 años, y pasar a convertirse en uno de los más de 40 mil niñas, niños y adolescentes que ha beneficiado Casa Alianza en el país.

“Desde mi llegada a Casa Alianza, me sentí como en casa, no tardó mucho para que el resto de los jóvenes me acogieran como parte de la familia, me sorprendía el hecho de que los educadores se preocupaban, y siempre estaban pendientes y aconsejandonos, conocí a muchos educadores que impactaron mi vida, como la madre Bessy, y que hasta la fecha los sigo recordando”, comentó el reconocido boxeador.

Al tiempo que mencionó, que en Casa Alianza aprendió a tocar el instrumento musical de la batería, a elaborar pulseras de lana, dónde, además, le apoyaron bastante en el ámbito personal, y que todo este aprendizaje le ayudó a “tomar siempre el camino correcto” y que ahora lo perfila como uno de los mejores boxeadores hondureños con 24 triunfos de 34 peleas disputadas, 7 derrotas y 3 empates, además de haber sido campeón centroamericano, latinoamericano, y contratado por una promotora de boxeo estadounidense, gracias al apoyo que le brindó Julián Solís, quién es la persona que lo incursionó en este mundo del deporte de combate.

Durante todo este proceso de aprendizaje, consistencia, disciplina y triunfo, el boxeador señaló que además del acompañamiento que le ha brindado su familia, como ser su esposa y sus dos hijas (de 11 y 4 años de edad), Casa Alianza de Honduras siempre le ha motivado, en los momentos que ha caído, situación que lo lleva a que cada viaje que realiza al país, se sienta en la obligación visitar a su casa, Casa Alianza de Honduras, para celebrar su aniversario, convivir y motivar a las y los adolescentes residentes.

Ruíz comentó que está próximo a culminar un contrato que mantiene en Miami, Estados Unidos, con aspiraciones de retomar su carrera en su país natal. Algunos de los países donde ha tenido peleas de combate El Escorpión Ruiz, son: Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, República Dominicana, y por supuesto, Honduras. (RO)