El equipo de fútbol Génesis – PN sigue generando dudas y opacidad

Tegucigalpa (Proceso Digital) – La decisión de las autoridades pasadas de que la Policía Nacional de comprar un equipo de fútbol profesional sigue generando interrogantes sobre la transparencia del procedimiento y muchas preguntas ante la opacidad de información de cómo se está administrando financieramente una institución deportiva en la máxima categoría nacional.

– Se debate cuál será el futuro del equipo de fútbol con un nuevo mando en la Secretaría de Seguridad y en la cúpula de la Policía Nacional.

– El nuevo rector de Seguridad, Gerzon Velásquez, promete la optimización de los recursos e incluso eliminar tantos agentes asignados para protección de altos funcionarios.

El Génesis PN es una fusión del Génesis FC y la Policía Nacional FC que sucedió en 2025 con Gustavo Sánchez, en ese momento ministro de Seguridad, como presidente de la junta directiva.

Cabe recordar que el club de la Policía Nacional empezó en 2023 en tercera división como un proyecto comunitario para los policías, pero que en dos años ascendió a primera división mediante compra de categorías.

El club de la Policía Nacional FC compró la categoría del Génesis FC para estar en primera división.

Para llegar a la Liga de Ascenso, la Policía Nacional FC compró la categoría del Sabá FC en 2024, y el 2025 subió a primera división tras la fusión con el Génesis FC de Comayagua.

Esta fusión empezó a abrir dudas e interrogantes de cómo la Policía Nacional, con ayuda de la Secretaría de Seguridad, tendría los recursos financieros para manejar el equipo y no descuidar la seguridad ciudadana, su tarea fundamental.

El manejo del Génesis PN a cargo de la Policía Nacional deja muchos interrogantes ya que no es común en la actualidad que instituciones del Estado manejen clubes de fútbol, especialmente en un país pobre como Honduras, abre la interrogante, ¿con qué fondos se administra el equipo?

El club de la Policía Nacional FC logró en dos años subir de tercera a primera división.

Aunque en el pasado a nivel mundial ha habido clubes de fútbol fundados por policías y militares como el Real Maya (actualmente desaparecido), y el CSKA de Moscú, pero este fue vendido.

Gustavo Sánchez informó que con más de 30 millones de lempiras se adquirió el equipo Génesis FC de Comayagua, mientras el país atravesaba una creciente ola de inseguridad y violencia en un año electoral.

Nunca se detalló de dónde provinieron los 30 millones de lempiras para adquirir el equipo de fútbol, como tampoco se detalló cuál es su planilla mensual de gastos.

Sánchez ha reiterado en varias ocasiones que el Génesis PN es sostenido económica y administrativamente con los aportes de los policías en el Club Social y los patrocinadores, y que no le cuesta un centavo al Estado.

La Asociación Civil de Beneficio Mutuo Club Social de la Policía Nacional es una entidad vinculada a la estructura de esta institución que opera bajo la figura de fundación para brindar bienestar y servicios a sus miembros.

Publicaciones de prensa han evidenciado que el Génesis PN tiene como patrocinadores empresas que se dedican al arrendamiento de vehículos y eso se ve reflejado en el uniforme del equipo con sede en la ciudad de La Paz.

Capricho de Sánchez

La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, señaló que la adquisición de un equipo de fútbol por la Policía Nacional fue un capricho de Gustavo Sánchez, su hermano Héctor Sánchez Pérez, Juan Manuel Aguilar Godoy (entonces director de la Policía) y la cúpula.

La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

“Ese fue un negocio exclusivo del ministro de Seguridad y la junta directiva, incluido su hermano, su mejor amigo el exdirector de la Policía y otros subalternos policiales”, dijo a Proceso Digital la exviceministra Villanueva.

Señaló que la creación del Génesis PN es una responsabilidad, arbitraria y caprichosa de Gustavo Sánchez.

Indicó que los recursos financieros que ingresan al equipo provienen de patrocinadores y los fondos que aportan los agentes policiales que son obligados a contribuir.

Villanueva reveló que algunos de los patrocinadores del club fueron favorecidos con contratos del Estado para alquiler de vehículos blindados.

Nuevas autoridades deben resolver futuro

Mientras que el director de seguridad y justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, manifestó que este tema debe ser tratado por el nuevo gobierno.

El director de seguridad y justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda.

“Si hablamos en percepción ciudadana no cayó bien (la adquisición del equipo de fútbol), dejó mucha especulación y ahora, a esperar que harán las nuevas autoridades de Seguridad”, dijo a Proceso Digital el director de Seguridad y Justicia de ASJ.

Agregó que en papel no hay fondos del Estado, pero que se le quita un plus al agente policial.

Pidió que el tema del manejo del Génesis PN no sea un distractor para desatenderse de las realidades del país.

Obligan a oficiales a dar cuota mediante deducciones

El exagente de la Policía, Norman Mondragón, reveló que Gustavo Sánchez destinaba 30 millones de lempiras anuales de la Tasa de Seguridad al equipo Génesis PN.

Incluso confirmó que hay deducciones y obligan a los policías, incluyendo los aspirantes a comprar boletos para que asistan a ver los partidos del equipo paceño.

“A los oficiales que quieren ascensos, le obligar a dar una cuota y le hacen deducciones de sueldo para pagar este equipo”, denunció.

Mondragón criticó que el exministro de Seguridad se dedicará a pagar la cuota del Génesis PN y mantener a los jugadores, y descuidará la estructura de la Policía Nacional.

Igualmente, cuestionó que hay un negocio en el alquiler de vehículos para la Policía para otorgar patrocinios al equipo de fútbol.

Sostuvo que la mayoría de la cúpula policial son socios en las empresas que alquilan vehículos y son patrocinadores del Génesis PN.

Actualidad

Actualmente, el Génesis PN compite en el Torneo de Clausura 2025 y se encuentra en la parte baja de la tabla, disputa sus partidos en el estadio Roberto Suazo Córdova, a pocos metros de la sede de la Policía Nacional en La Paz.

En la mayoría de los partidos del Génesis como local se aprecian pocos aficionados. Los que apoyan al equipo policial son estudiantes del Instituto Técnico Policial (ITP) de La Paz.

No se conoce cuánto se gasta en la planilla del Génesis PN, pero no se han escuchado problemas económicos o retrasos en los pagos de salarios de jugadores, como en clubes históricos como el Victoria, lo que demuestra una solvencia económica para la novel institución deportiva.

En su plantilla, hay varios jugadores de gran recorrido en la Liga Nacional que han pasado por los grandes clubes, apenas hay un agente que integra las filas del equipo de la Policía Nacional. AG