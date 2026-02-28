El envío de móviles caerá en 2026 a nivel global por la falta de chips y por su mayor coste

Madrid.- Los envíos mundiales de teléfonos inteligentes disminuirán un 12,9 % interanual en 2026, hasta alcanzar los 1.100 millones de unidades y se situarán en el nivel más bajo en más de una década, por la escasez de chips de memoria y la consiguiente subida de precios, según las previsiones de la consultora estadounidense International Data Corporation (IDC).

El vicepresidente de Dispositivos de Cliente Mundiales de IDC, Francisco Jerónimo, ha asegurado que se está ante una conmoción similar a un «tsunami», con un efecto dominó que se extenderá a toda la industria de la electrónica de consumo, según han informado fuentes de la compañía.

A medida que la crisis comience a estabilizarse a mediados de 2027, IDC prevé una modesta recuperación del 2 % ese año, seguida de un repunte más fuerte del 5,2 % interanual en 2028.

Las compañías más pequeñas, las más afectadas

Según estas previsiones, el mercado global de teléfonos inteligentes, en particular los fabricantes de Android, se enfrenta a una amenaza significativa, siendo las compañías más pequeñas las más afectadas, ya que el aumento de los costos de los componentes afectará sus márgenes y no tendrán más opción que trasladarlo a los usuarios finales.

En este contexto, Apple y Samsung están mejor posicionados para sortear esta crisis y podrían no solo capear el temporal, sino también ampliar potencialmente su cuota de mercado a medida que el panorama competitivo se endurece.

A nivel regional, se prevé que los mercados con una alta concentración de smartphones de gama baja sean los que más desciendan.

Oriente Medio y África experimentarán la caída más pronunciada, con un 20,6 % interanual, mientras que se espera que los dos mercados más grandes del mundo, China y Asia Pacífico (excluyendo Japón y China), disminuyan un 10,5 % y un 13,1 %, respectivamente.