El empleo parcial debe ser supervisado para evitar abusos, señala laboralista 

Tegucigalpa – El abogado Germán Leitzelar Hernández señaló este miércoles que la Ley de Empleo Parcial debe ser supervisada para que no se violenten los derechos laborales.

El profesional del derecho recordó que el Código de Trabajo ya tiene sus reglas y modificaciones en algunas áreas por lo que está sujeto a que se modernicen y se mejoren algunos aspectos del código.

(Leer) CN arranca con iniciativas de leyes electorales, empleo por hora y emergencia en Salud

Pero –agrego- cuando hablamos del trabajo parcial necesita tener una regulación específica porque es una cosa muy particular y destacó que nadie debe ver esta legislación como la salida para resolver el problema del desempleo.

“Esto lo que debe ser es una función que regule y garantice los derechos de personas que van a tener eso de manera transitoria o temporal como cuando ocurre con los temas del trabajo que deviene en exceso en Navidad o en la Semana Santa”, explicó.

El tema de la Ley del Empleo por Hora regresó a la palestra pública luego de que el diputado Jorge Cálix presentó el proyecto de ley que busca beneficiar a los jóvenes. VC