El empleo hondureño frente a la IA

Javier Franco

En la columna anterior planteé que el problema laboral de Honduras no puede medirse únicamente por la tasa de desempleo. La informalidad, la subocupación, los bajos ingresos y la limitada protección social muestran una realidad más profunda: muchas personas trabajan, pero no necesariamente tienen un empleo formal que les sea haga sentir que es suficiente, estable y protegido.

También mencioné que la inteligencia artificial y la automatización están cambiando tareas, profesiones y decisiones de contratación. Ese proceso ya puede observarse en grandes empresas internacionales.

Amazon anunció la eliminación de unos 16,000 puestos corporativos como parte de una reorganización orientada a reducir niveles administrativos, duplicidades y burocracia. UPS informó que suprimiría hasta 30,000 posiciones y cerraría 24 instalaciones en Estados Unidos, mientras disminuía el volumen de entregas que realiza para Amazon. Microsoft también ha anunciado miles de recortes al mismo tiempo que aumenta sus inversiones en infraestructura y servicios relacionados con inteligencia artificial.

Estos casos no significan que todos los empleos eliminados hayan sido sustituidos directamente por máquinas o programas informáticos. En los recortes también influyen la reducción de pedidos, la pérdida de contratos, la competencia, la reorganización interna y la búsqueda de mayor rentabilidad.

Sin embargo, muestran una tendencia importante: una empresa puede crecer, invertir y producir más sin aumentar su número de trabajadores en la misma proporción. Incluso puede reducir determinadas funciones mientras fortalece otras áreas vinculadas con tecnología, análisis de datos y automatización.

La proximidad con Honduras aparece porque una parte importante del empleo industrial depende de cadenas productivas y del consumo externo, especialmente del mercado estadounidense. El Banco Central reportó 129,239 trabajadores en la maquila durante 2024 equivalentes al 3.5 % de la fuerza laboral.

Ese mismo informe registró una disminución de 1.5 % en la producción de prendas de vestir, principalmente las destinadas a Estados Unidos, debido al menor consumo de los hogares de ese país. Estas cifras muestran que una variación en la demanda externa no queda limitada a las estadísticas comerciales: puede convertirse en menor producción, reducción de turnos y pérdida de empleos en los municipios donde se concentra la industria maquiladora.

El impacto se vuelve aún más cercano cuando llega a comunidades como Choloma y Villanueva. En mayo, trabajadores y representantes sindicales informaron sobre el cierre de Gildan Hosiery Río Nance y la pérdida de alrededor de 600 puestos. Cada empleo que desaparece afecta también al transporte, los pequeños comercios, los alquileres, los proveedores, las cotizaciones sociales y los ingresos familiares.

No sería correcto atribuir estos cierres únicamente a la inteligencia artificial. En la maquila influyen la demanda internacional, los costos de producción, los aranceles, la competencia regional y las decisiones de las casas matrices. Pero la automatización agrega una presión nueva: permite reducir tareas repetitivas y exige trabajadores con mayores capacidades técnicas y digitales.

Honduras no ha permanecido inmóvil. Durante la última década se han impulsado políticas, programas de inserción laboral, planes territoriales, plataformas de intermediación, formación profesional y nuevas modalidades contractuales. El problema ha sido la fragmentación y la débil evaluación de resultados.

Sabemos cuántas personas fueron atendidas o capacitadas, pero pocas veces conocemos cuántas consiguieron un empleo formal, cuánto ganaron, cuánto tiempo permanecieron contratadas o si comenzaron a cotizar a la seguridad social.

El país necesita un sistema que identifique dónde se pierden empleos, qué ocupaciones están cambiando, cuáles habilidades buscan las empresas y qué sectores necesitan reconversión laboral. La formación debe relacionarse con vacantes reales y la modernización empresarial debe acompañarse de capacitación y protección.

La inteligencia artificial no creó el problema laboral hondureño. Pero puede acelerarlo. Por eso, anticiparse ya no es una opción técnica: es una necesidad económica y social.