El embajador de España en Honduras califica de «muy preocupante» la violencia machista

Tegucigalpa – La violencia contra las mujeres en Honduras es «muy preocupante», afirmó este domingo a EFE el embajador de España en Tegucigalpa, Diego Nuño García, quien advirtió que la consolidación de la democracia hondureña depende de avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

El diplomático expresó su «sorpresa» por los altos índices de violencia contra las mujeres en Honduras, que, lejos de disminuir, siguen aumentando y «verdaderamente es algo muy preocupante».

En Honduras se asesina a una mujer cada 22 horas y el 66 % de los feminicidios y las muertes violentas de mujeres ocurren en espacios públicos y el 34 % en espacios privados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Nuño García señaló que esta problemática responde a factores culturales y sociales que deben abordarse mediante la educación y la aplicación de políticas de igualdad «verdaderamente efectivas».

«Hay un tema, yo creo, cultural y un tema social importante todavía que hay que resolver. Es un tema que se resuelve con la educación y con la implantación también de políticas de igualdad», enfatizó Nuño García, quien añadió que, aunque el proceso «no es rápido», la clase política puede contribuir a acelerarlo.

A su juicio, un paso necesario para frenar la violencia de género sería la aprobación de la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, así como una normativa contra la violencia política.

El diplomático participó este domingo en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) en el cierre del proyecto «Mujeres Visibles, Cambios Posibles», financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ejecutado por ONU Mujeres, actividad a la que también asistió la designada presidencial (vicepresidenta) María Antonieta Mejía.

El papel de las mujeres en la democracia hondureña

Nuño García pidió a niñas y mujeres hondureñas a no permitir la discriminación y a liderar la lucha por la igualdad de derechos.

«La mujer es la columna vertebral de todas las sociedades. Si no avanzamos, pues verdaderamente la sociedad hondureña nunca va a consolidar su democracia y no va a tener una cohesión social que permita el desarrollo», enfatizó.

Destacó que su país mantiene un “enfoque transversal hacia la igualdad de género” y subrayó la importancia del Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Honduras 2025-2029, dotado con 300 millones de euros, que incluye acciones orientadas a la cultura de paz y la lucha contra la violencia de género.

El embajador, próximo a concluir su misión en la nación centroamericana, resaltó “la hospitalidad, el buen trato y el cariño” recibidos en Honduras y aseguró que las relaciones bilaterales atraviesan un “punto magnífico”, basadas en vínculos de «cariño» y «solidaridad» que trascienden a los gobiernos.

«Yo me voy de Honduras, pero me llevo a Honduras también en mi corazón», concluyó el embajador.

«Fortalecimiento institucional» contra la violencia de género

Por su parte, la vicepresidenta de Honduras afirmó a EFE que el combate a la violencia de género en el país requiere un «fortalecimiento institucional» y fomentar una cultura de la denuncia, aunque admitió que la falta de credibilidad en el sistema actual desincentiva a las víctimas.

También, dijo que la estrategia del Gobierno se centrará en la prevención, el empoderamiento de la mujer, la educación, la seguridad social y una cultura de «respeto y dignidad».

Recalcó la relevancia de la cooperación española para lograr acciones «reales y sostenibles» contra la violencia de género y subrayó la necesidad de fortalecer la descentralización. EFE