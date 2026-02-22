El Ejército de Mali abate a medio centenar de terroristas en el sur del país

Bamako – El Ejército de Mali anunció la «neutralización» de la medio centenar de «terroristas» en la región de Bougouni, en el suroeste del país, cerca de las fronteras con Guinea y Costa de Marfil.

Las Fuerzas Armadas malienses «llevaron a cabo con éxito ataques dirigidos contra un grupo armado terroristas» con el resultado de medio centenar «neutralizados» y la destrucción de su armamento, informó el Estado Mayor del Ejército en un escueto comunicado.

El enfrentamiento se produjo el sábado, en una paraje de la región de Bougouni, unos 180 kilómetros al sur de la capital del país, Bamako, y las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el incidente.

Este anuncio llega poco después de que el Ejército informara de la «neutralización» de unos 20 «terroristas» en bombardeos perpetrados en Segú, al noreste de Bamako, en una operación para defender a un convoy de las Fuerzas Armadas.

Gobernado por una junta militar golpista desde 2020, Mali continúa sumido en una profunda crisis de seguridad debido a la actividad de grupos yihadistas vinculados tanto al Estado Islámico (EI) como a Al Qaeda, responsables de frecuentes ataques contra las fuerzas armadas y la población civil. JS