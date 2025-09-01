El ecuatoriano Piero Hincapié, último fichaje del Arsenal por 52 millones

Londres – El Arsenal y el Bayer Leverkusen han alcanzado un acuerdo para el traspaso del ecuatoriano Piero Hincapié por 52 millones de euros, según se hizo oficial este lunes.

Hincapié, que se despidió hace días entre lágrimas de la afición del Leverkusen, se convierte en el octavo fichaje de los ‘Gunners’ en este mercado tras los de Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera y Eberechi Eze.

En total, los del norte de Londres se han gastado alrededor de 340 millones este verano, en un intento por levantar el primer título desde 2019 y acabar con los tres subcampeonatos de Premier League consecutivos.

Hincapié ha disputado 166 encuentros con el Leverkusen desde que llegara procedente del argentino Talleres de Córdoba en 2021 y con el equipo alemán ha ganado una Bundesliga y una Copa Alemana, además de llegar hace dos cursos a la final de la Liga Europa, que perdió contra el Atalanta.

En el Arsenal se topará con la competencia de Riccardo Calafiori, titular en las tres primeras jornadas de Premier, y del joven Myles Lewis-Skelly, al que este traspaso apunta a un movimiento futuro al centro del campo. EFE