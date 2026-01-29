El domingo ingresa nuevo frente frío al país

Tegucigalpa – El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal informó que, el domingo ingresará otro frente frío a Honduras y dejará lluvias en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con Argeñal el ingreso de una masa de aire frío en el territorio nacional, estará produciendo vientos frescos del norte y noreste, dejando condiciones nubladas, descenso de la temperatura ambiente y precipitaciones moderadas a fuertes en las regiones noroccidental y norte.

Mientras que, en el resto de occidente, el centro y oriente del se esperan precipitaciones débiles y dispersas y moderadas aisladas.

Sostuvo que las precipitaciones que se esperan con el nuevo frente frío serán hasta de 100 milímetros.

El llamado es a la población para que mantenga abrigado a los adultos mayores y menores de edad.

Asimismo, dijo que la población debe abrigarse si asisten a la alborada y a visitar a la Virgen de Suyapa ya que la temperatura bajará hasta los 12 grados en el Distrito Central.

Afirmó que los niveles de alertas serán estudiados previo al ingreso de la masa de aire frío. IR