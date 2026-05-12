El doctor Umaña advierte dos semanas críticas por calor extremo y contaminación

Tegucigalpa – El doctor Carlos Umaña ha lanzado una alerta urgente a la población hondureña, advirtiendo que las próximas dos semanas serán «extremas» debido a la combinación de temperaturas sofocantes y una peligrosa capa de contaminación ambiental.

Según el galeno, Honduras atraviesa actualmente una crisis climática impulsada por dos factores principales, el aumento inusitado de temperaturas y un calentamiento atípico fuera de los rangos normales.

Lo anterior es porque la formación del Fenómeno de El Niño está agudizando la sequía y elevando los termómetros, provocando sensaciones térmicas que ya superan los 40°C en diversas regiones del país.

A este panorama se suma una calidad del aire insalubre en las principales ciudades del país, lo que representa un riesgo directo para las vías respiratorias.

Para prevenir el golpe de calor el doctor Umaña enfatizó que la prevención es vital para evitar complicaciones de salud graves. Sus recomendaciones principales incluyen: No exponerse a los rayos directos del sol entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., periodo en el que los rayos caen de forma perpendicular y son más dañinos.

Asimismo, dijo que es imperativo la hidratación constante para lo que se debe ingerir entre 8 y 10 vasos de agua al día, incluso si no se siente sed.

También considero indispensable el uso de mascarilla para personas asmáticas, alérgicas, con rinitis o resfriados al salir al aire libre, debido a la alta densidad de contaminantes.

El profesional de la medicina instó a la ciudadanía a vigilar la aparición de síntomas que podrían indicar un golpe de calor. De presentar los siguientes cuadros, se debe acudir de inmediato a un centro de salud: náuseas y vómitos, enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza intenso y malestar generalizado.

Ante la persistencia de estas condiciones climáticas, se recomienda a las instituciones y empresas tomar medidas para proteger a sus colaboradores y a la población vulnerable, y a los padres cuidar e hidratar a los niños y adultos mayores. LB