El doctor Umaña advierte a viajeros desde y hacia España sobre virus de influenza mutado

Tegucigalpa – El doctor Carlos Umaña advirtió este viernes a los viajeros desde o hacia Europa sobre una mutación del virus de la influenza, conocida como H3N2 que circula en España.

De acuerdo a la advertencia del galeno, el virus es altamente contagioso, que podría llegar a una neumonía.

En tal sentido, Umaña realiza el llamado “a los viajeros de diciembre al viejo continente especialmente España o personas que recibirán visitas de ese país en estas fiestas”.

Mediante un mensaje posteado en su cuenta de la red social X, refiere que ante esta mutación del virus de la influenza, conocida como H3N2, las autoridades sanitarias españolas han implementado el uso de mascarillas.

“Si viajas, lleva mascarillas, y si recibes visitas de España o Europa, al primer síntoma de malestar usen mascarilla y asistan a un médico”, recomendó Umaña. VC