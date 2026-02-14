El Distrito Central se alía con la tecnología para cazar baches en tiempo real

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció una alianza con Waze Honduras para modernizar la gestión vial de la capital, integrando su base de datos con la plataforma de navegación.

El alcalde Juan Diego Zelaya destacó que esta integración permite monitorear en tiempo real accidentes, semáforos dañados y baches, permitiendo una respuesta inmediata de los equipos municipales.

“Usamos la tecnología para que los capitalinos pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus familias”, enfatizó Zelaya en su cuenta de X. (IR)