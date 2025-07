El discurso ideológico de Libre no le mata el hambre a nadie: Mauricio Rivera

Tegucigalpa – “El discurso ideológico de Libre no le mata el hambre a nadie, hay que trabajar para ponerle alto a estos familiones, a este nepotismo, a esta corrupción”, dijo el diputado del Congreso Nacional y ex miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Rivera.

El parlamentario, quien se unió a las filas del Partido Liberal tras su salida del oficialismo consideró que Libre le falló al pueblo hondureño. “Yo abrí los ojos a tiempo, en tiempo y forma tomé la mejor decisión, el tiempo me da la razón. Libre es más de lo mismo”, dijo.

Rivera indicó que “Libre ofreció cielo, mar y tierra y se vendieron como la panacea, y al final decepcionó al pueblo hondureño, dijeron que iban a refundar el país, pero aquí no hay empleo, no combatieron la violencia, la inseguridad, la extorsión continua, reventaron la CICIH, los peajes continúan, no hay inversión, no hay trabajo, los hospitales están jodidos y hoy por hoy, lo que predomina son discursos ideológicos”, refirió.

Rivera renunció al partido Libre tras el proceso electoral primario y denunció al esposo de la candidata Rixi Moncada de pagar para inflar votos en el departamento de Choluteca. VC