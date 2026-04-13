El director de la Policía ve como reto la percepción de incremento de violencia

Tegucigalpa – Ante la percepción del incremento de la ola de violencia en el país, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, señaló que esta situación la asumen como un reto y como un desafío.

– Desde el Congreso no descartan interpelar al ministro de Seguridad ante la desbordada violencia en el país.

“Un reto, un desafío, como meta, poder cambiarla, con prevención para las personas y protección de los bienes”, señaló hoy en una entrevista con la capitalina Radio América.

No vamos a descansar, no dejaremos de aplicar la ley, seguiremos a las personas que la incumplan y defenderemos a las personas, sobre todo a las vulnerables, acotó el funcionario policial.

Cabe señalar que, según denuncias ciudadanas, la violencia se ha incrementado en todas sus manifestaciones.

En ese orden, el nuevo director de la Policía Nacional externó que es “un compromiso, un desafío, son metas que nos colocamos y es nuestra responsabilidad asumirlo; no importan las circunstancias, nuestra responsabilidad es atacar estas brechas de percepción y los hechos concretos, es un compromiso que tenemos con el pueblo hondureño”.

Recientemente, la directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, alertó sobre un incremento en los homicidios en Honduras durante 2026, tras revelarse que las cifras oficiales superan las registradas en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional de Honduras, en 2025 se contabilizaban 591 homicidios, mientras que para la misma fecha en 2026 la cifra asciende a 612, lo que representa un aumento de 21 casos. Este comportamiento eleva el promedio diario de muertes violentas de 6 en 2025 a aproximadamente 6.24 en 2026.

Con base en lo anterior, el director policial dijo que “no vamos a desmayar en la persecución del delito, no desmayaremos en la prevención del mismo y en apoyar para destruir la impunidad”. (RO)