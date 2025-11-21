El director de la OMS velará porque Ginebra siga siendo la sede mundial de la organización

Ginebra – El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó este viernes su deseo de que Ginebra se mantenga como sede de la agencia y otras del sector sanitario global, pese a la crisis que afronta la organización, que ha tenido que deslocalizar algunos de sus puestos hacia otros destinos para ahorrar costes.

«La posición de Ginebra como capital global de la salud se ha reforzado con los años, y velaré porque siga siendo nuestra sede mundial», destacó Tedros en una entrevista para la televisión nacional suiza RTS.

El etíope subrayó que Ginebra ya ha superado anteriores crisis que afectaron a las organizaciones internacionales que acoge, como la recesión de 2009, lo que ha su juicio no ha evitado que su rol se reforzara.

También afirmó que en las últimas dos décadas nuevas agencias sanitaria globales eligieron la ciudad suiza como su sede, desde la Alianza para las vacunas GAVI, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria o Unitaid.

Interrogado sobre los problemas financieros de la OMS, derivados de la salida de Estados Unidos, su principal contribuyente, y de la reducción en las aportaciones de otros miembros, Tedros reconoció que está siendo un proceso «doloroso e injusto» para muchos de los colaboradores que están teniendo que dejar sus puestos.

El miércoles, en una reunión con delegaciones de Estados miembros, Tedros reconoció una brecha financiera de 500 millones de dólares que ha obligado entre otras cosas a eliminar 1.282 puestos en su plantilla, mientras otros son deslocalizados desde Ginebra a otros destinos.

«Intentamos ser prudentes porque no queremos que el dinero sea la única razón para deslocalizar. El principal criterio que nos ha guiado es el impacto que podemos generar, y decidimos desde el principio que, si teníamos que trasladar algo, sería para crear sinergias», explicó en RTS.

Por «crear sinergias», Tedros se refirió al refuerzo de centros ya existentes en otras ciudades, como el de prevención de epidemias en Berlín o el de formación de expertos sanitarios en Lyon (Francia), entre otros. EFE

