El diputado Octavio Morales vuelve al Congreso tras su recuperación de salud

Tegucigalpa – El pleno del Congreso Nacional le dio la bienvenida este martes al diputado por el departamento de Lempira Octavio Morales, de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), quien se reincorporó a sus funciones legislativas luego de superar una delicada situación de salud.

Durante la sesión, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano expresó la alegría del pleno por el regreso del congresista y señaló que su recuperación ha sido motivo de esperanza para sus compañeros y para el pueblo hondureño.

“Lo saludé hace poco por acá; es un verdadero milagro de Dios. Conocemos la preocupación de tu bancada Libertad y Refundación, de los demás compañeros. Estuvimos pendientes junto con los diputados y el Congreso viendo cómo colaborábamos. El pleno de este Congreso te da la bienvenida para que podás hablar y darle gracias a Dios. Nos sentimos contentos de que estés acá, un compañero más, un representante del pueblo hondureño y un compañero de este Congreso”, manifestó el titular del Poder Legislativo.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Octavio Morales agradeció a Dios y a sus colegas parlamentarios por las muestras de solidaridad y acompañamiento recibidas durante su recuperación.

“Estoy muy agradecido con Dios y con todos mis compañeros diputados de todas las bancadas políticas. Quiero agradecer al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, por todo ese apoyo que me ha brindado en este proceso tan difícil que he tenido”, expresó.

Diputados de todas las bancadas expresan su satisfacción por el retorno del representante de Libre por el departamento de Lempira al pleno legislativo.

El legislador también reconoció el respaldo recibido por parte de las autoridades y alcaldes del departamento de Lempira, sin distinción de colores políticos.

“Estoy contento y agradecido con el departamento de Lempira; los alcaldes de los diferentes partidos no me dejaron solo y no tengo con qué agradecer por ese apoyo que me brindaron. Muchas gracias a cada uno de ustedes, diputados”, añadió.

Agradecimiento a la junta directiva

Morales extendió su agradecimiento a la junta directiva del Congreso Nacional por el apoyo institucional brindado durante todo el proceso de recuperación.

“Estoy agradecido con la junta directiva de este poder del Estado por todo el apoyo y respaldo brindado. Gracias, presidente Tomás, por el respaldo y apoyo que me brindó”, señaló.

La reincorporación del diputado fue recibida con muestras de afecto por parte de legisladores de las distintas bancadas, quienes destacaron la importancia de su retorno al trabajo parlamentario y el valor de la solidaridad mostrada en momentos difíciles. JS