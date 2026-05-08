“El Diablo” anda suelto; sus “ángeles” ya cayeron

Tegucigalpa – Bajo la consigna de “el diablo anda suelto”, los pobladores de las zonas montañosas de Yoro y Francisco Morazán viven bajo un clima de tensión constante. La frase, que no es sólo es una expresión popular, hace referencia directa a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias «El Diablo», quien se ha convertido en el prófugo más escurridizo de Honduras.

– Cinco miembros de la organización criminal ya están en manos de la justicia: “Puñal”, “Calolo”, “Supremo Corta Cabezas”, “Colocho” y “Serrucho”.

– Sólo este año se contabilizan tres masacres en Yoro (Olanchito, El Progreso y Sulaco).

Tras la muerte el 23 de abril del pastor y cafetalero Óscar Núñez, el cerco policial se ha estrechado, pero el hampón ha logrado evadir la captura refugiándose en lo más profundo de las cordilleras, utilizando sus destrezas tácticas para sobrevivir en lo más profundo de la montaña.

Alias “El Diablo” –Esteban Ferrera– fingió su muerte el pasado 13 de marzo cuando se reportó una masacre en Sulaco, Yoro. En esa oportunidad se divulgaron videos de miembros del cartel que aseguraban que Ferrera había sido ultimado por una banda contraria y que incluso lo fue decapitado, pero esa versión fue desvirtuada por los cuerpos de inteligencia del Estado.

La narrativa de que “El Diablo anda suelto” cobra fuerza con cada operativo fallido de los operadores de justicia, aunque en las últimas horas se reporta la captura de varios miembros de esta estructura criminal que mantiene en zozobra a los pobladores de Yoro.

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “el Diablo”.

Se dice que Ferrera Rodas, alias “El Diablo” se moviliza por senderos intransitables para vehículos, apoyado por una red de informantes que le alertan sobre el movimiento de helicópteros y patrullas de las fuerzas especiales.

[LEER] Más de 300 efectivos policiales tras la pista del líder del Cartel del Diablo, quien estaría herido tras enfrentamientos

Mientras las autoridades de Seguridad ofrecen una recompensa de 300 mil lempiras por su cabeza, en los municipios de Sulaco (Yoro) y Marale (Francisco Morazán), el silencio es la norma por temor a las represalias del Cártel del Diablo que mantiene a la comunidad en vilo.

Más de 300 agentes policiales y equipos especiales de Seguridad están desplegados en la zona para lograr que la justicia finalmente alcance a quien consideran el señor de las montañas.

La Policía sostiene que, aunque se encuentre herido o debilitado, su peligrosidad sigue siendo máxima debido al armamento de alto poder que aún maneja su círculo cercano. Para muchos en la región, la paz no regresará hasta que esa frase deje de ser una advertencia real y se convierta en el cierre de un capítulo violento en la historia de Yoro.

Elementos policiales mantienen una intervención –desde hace 10 días– en los municipios de Sulaco, Yorito y Victoria, en Yoro; así como en Marale, Francisco Morazán, con el objetivo de dar captura a miembros del “Cartel del Diablo”. Este jueves cayeron dos miembros más de la estructura ilícita.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

Semidesarticulado “El Cartel del Diablo”

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó este jueves que las operaciones policiales contra la estructura criminal conocida como “El Cartel del Diablo” han dejado como resultado varios detenidos, el debilitamiento de su liderazgo y la presunta herida de bala de su principal cabecilla, Esteban Ferrera.

El funcionario relató que en días recientes agentes de seguridad sostuvieron un enfrentamiento armado con integrantes de esta organización criminal, quienes incluso utilizaron armas prohibidas y causaron daños a un vehículo policial. Durante el operativo, los sospechosos lograron huir en motocicletas hacia una zona montañosa de difícil acceso.

Velásquez detalló que en el intercambio de disparos fue capturada una persona, ya puesta a disposición de las autoridades, mientras que el líder de la estructura logró escapar, aparentemente herido por impactos de bala. “El Diablo salió huyendo aparentemente con una lesión producida por un disparo de los agentes”, narró.

Las autoridades confirmaron posteriormente, mediante relatos de testigos, que el cabecilla abandonó la motocicleta cerca del municipio de Marale (Francisco Morazán) y robó un caballo para internarse en zonas más altas que colindan con Sulaco.

Testigos señalaron que el individuo presentaba una herida en una de sus manos y sangraba fuertemente.

Además, la captura de otro integrante de la estructura, identificado como Harold Alexander Rodríguez, permitió confirmar que el líder criminal presenta una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo y permanece oculto en la montaña.

Más de 300 agentes policiales en la zona.

Cerco policial y estructura debilitada

El titular de Seguridad indicó que actualmente se desarrollan intensas operaciones en la zona con el objetivo de capturar al cabecilla en las próximas horas o días. “Tenemos sendas operaciones alrededor del área, esperando lograr su captura”, declaró.

El alto funcionario defendió que la estructura criminal está prácticamente desmantelada, ya que su liderazgo ha sido neutralizado en gran medida. “Solo hace falta el ‘Diablo’ y otra persona más para completar el desmantelamiento”, explicó, al tiempo que advirtió que también se procederá contra colaboradores logísticos, distribuidores de droga y otros miembros vinculados.

Velásquez subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia basada en inteligencia y focalización territorial, dirigida a zonas con alta incidencia delictiva, especialmente en el norte de Francisco Morazán y sectores donde operaba esta organización.

Dos miembros del cartel fueron detenidos este jueves.

Detenidos dos elementos del cartel

Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a dos supuestos miembros de la estructura criminal “El Cartel del Diablo” en una zona montañosa del departamento de Yoro.

El comisionado de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), Francisco Turcios, manifestó que los detenidos son los supuestos brazos derechos del líder del Cartel del Diablo, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.

En el operativo se incautaron drogas, chalecos antibalas, indumentaria policial, municiones y armas de fuego.

Uno de los detenidos responde al nombre de Harold Alexander Hernández, mejor conocido con el alias “El Descuartizador”, es implicado por la muerte de una mujer que fue decapitada.

Mientras que el otro detenido responde al nombre de Selvin Zerón Murillo, alias “Serrucho”, investigado por el secuestro y crimen del pastor evangélico Óscar Núñez.

“Ellos estaban dando apoyo mientras él se encuentra huyendo en las montañas, cuando ellos pretendían darle apoyo fueron interceptados por los agentes policiales”, dijo el comisionado Turcios a periodistas.

Anteriormente habían sido capturados: Modesto Murillo Gutiérrez (Supremo o Corta Cabezas), Eduin Eraldo Palma Banegas (Puñal) y Carlos Daniel Palma Murillo (Calolo).

A medida que el sol se oculta tras las montañas de la zona fronteriza entre Yoro y Francisco Morazán, la sombra de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias «El Diablo», parece alargarse, pero el cerco policial sobre él nunca había sido tan estrecho por lo que no se descarta sea capturado en las próximas horas. Está por verse la frase: Más sabe el diablo por viejo que por diablo. PD