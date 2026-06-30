El ‘Diablito’ Echeverri retorna al City tras concluir su cesión en el Girona español

Girona – El futbolista argentino Claudio ‘Diablito’ Echeverri retorna al Manchester City, después de que este 30 de junio concluyera su cesión en el Girona español, club que anunció este martes el fin de ese vínculo.

Junto a él tampoco continuarán en el equipo que descendió a LaLiga Hypermotion (Segunda División española) al término de la pasada campaña los otros cedidos, Marc-André ter Stegen, Vitor Reis, Hugo Rincón y Thomas Lemar.

Igualmente no renovará contrato con el Girona el central neerlandés Daley Blind.

Blind, de 36 años, llegó a Montilivi en 2023 después de jugar casi 500 partidos entre el Ajax, el Manchester United y el Bayern de Múnich, y más de cien con la selección de su país.

Fue uno de los grandes artífices de la temporada 2023-2024, la mejor en la historia del Girona, que terminó con la tercera posición en LaLiga EA Sports y la clasificación para la Liga de Campeones.

Sin embargo, el descenso a LaLiga Hypermotion (Segunda) en la última jornada de la pasada campaña ha supuesto el punto final a la etapa de Blind en Girona después de tres campañas.

Respecto a los cinco jugadores cedidos, todos volverán a sus clubes de origen a partir del 1 de julio: el defensa brasileño Reis y el atacante argentino Echeverri regresarán al Manchester City, el portero alemán Ter Stegen volverá al Barcelona, el lateral navarro Rincón se reincorporará al Athletic Club y el centrocampista francés Lemar hará lo propio con el Atlético de Madrid.

Echeverri, centrocampista argentino de 20 años, propiedad del Manchester City, inició la campaña cedido en el Bayer Leverkusen alemán. Jugó apenas 270 minutos repartidos en once partidos, apenas tres como titular.

En el pasado mercado de invierno llegó al Girona buscando otra oportunidad de alcanzar más protagonismo y recorrido.

En el equipo de Míchel jugó 16 partidos, en los que firmó un gol, y vivió el descenso del conjunto rojiblanco a Segunda División. EFE (AD)