El día que Neymar se burló de Haaland y su flor de loto

East Rutherford – Los caminos de Neymar y Haaland vuelven a cruzarse el domingo en los octavos del Mundial con una cuenta pendiente que arrastran desde la Liga de Campeones 2019/2020, cuando el brasileño se burló del noruego al imitar su ya icónica celebración de meditación.

Han pasado seis años de esa picante eliminatoria de octavos de final de la ‘Champions League’ en la que Neymar se mofó del entonces jovencísimo delantero del Borussia Dortmund.

Ambos viven hoy realidades completamente diferentes. Haaland triunfa con el Manchester City a golpe de récords goleadores. Neymar ha tenido que volver al Santos para reencontrarse tras un sinfín de lesiones que no parecen tener fin.

El 10 de la Canarinha, incluso, estuvo lesionado el primer mes de concentración para el Mundial 2026 y tiene un papel secundario para el seleccionador Carlo Ancelotti.

Haaland, por su parte, es el líder de los vikingos rojos y sus números asustan: 60 goles en 53 partidos con la absoluta.

Pero hace unos años, Neymar militaba en el París Saint-Germain (PSG) y aún era aquel jugador que estaba entre los mejores del mundo, mientras que Haaland era un crío de 19 años que empezaba a rugir.

En ese contexto se disputaron unos octavos de final de la Liga de Campeones de alta tensión entre el PSG, ya con Kylian Mbappé, y el Borussia Dortmund.

El 18 de febrero de 2020, el conjunto alemán se llevó la victoria en un partido de ida que se resolvió en los últimos minutos en el Signal Iduna Park.

El coloso nórdico inauguró el marcador en el minuto 69. Neymar empató en el 75, pero tan solo dos minutos después Haaland, quién si no, batió de nuevo a Keylor Navas.

El ariete nacido en Leeds (Inglaterra) celebró su doblete como acostumbra desde el Salzburgo: sentándose sobre el césped en posición de flor de loto.

El ambiente para el encuentro de vuelta se caldeó con una publicación aparentemente falsa y atribuida a Haaland que viralizó y decía: «París, mi ciudad, no la tuya».

Neymar la dio por buena y orquestó una venganza.

La venganza

El 11 de marzo de 2020, con las gradas vacías por la irrupción de la covid-19, Ney inauguró el camino de la remontada y lo celebró imitando a Haaland y su flor de loto. Juan Bernat remató la faena antes del descanso. 2-0 y clasificación para el PSG.

No contento con eso, el brasileño tuvo la idea de reunir a la plantilla tras el encuentro y hacerse una foto de grupo haciendo la popular posición de yoga. El perfil del PSG compartió en sus redes sociales la imagen con la leyenda: «Y respirar…». Mbappé participó en la broma.

Además, el exjugador del Barça escribió poco después en su Instagram: «París es nuestra ciudad, no la tuya». Un mensaje que acompañó con una foto suya vestido de corto haciendo la flor de loto.

Posteriormente, Marquinhos, capitán del PSG y compañero de Neymar en la selección, reveló que el 10 estaba detrás de todo.

«A Neymar le gustan estas cosas (…) No le tiene miedo a nadie y siempre responde a las provocaciones», dijo el zaguero en una entrevista al canal digital Desimpedidos.

Haaland, frío como un témpano, aseguró en declaraciones a ESPN que en ningún momento se sintió humillado.

«Lo que han hecho es ayudarme a promocionar el yoga por el mundo, a que la gente sepa que la meditación es algo importante. Así que estoy agradecido», afirmó con un punto de ironía. EFE (AD)