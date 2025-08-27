Frase del día«El día de hoy la ENEE no es capaz ni siquiera de recuperar el costo de adquisición de la energía».Por: Proceso Digital27 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Leonardo Deras | Comisionado de la CREE Noticias recientes EconomíaEmpresas chinas firman nuevos contratos de compra de camarón hondureño MigrantesInmigrante hondureña aceptó deportación voluntaria tras vivir casi toda su vida en EE.UU. Portada PolíticaCossette López afirma que ya tiene listo su voto por adjudicación del TREP FarándulaFrank Miami anuncia su nuevo álbum “El Pescador” Al DíaGobierno de Trump se enfurece por artículo que cuestiona gestión de Witkoff con Putin