Frase del día

«El día de hoy la ENEE no es capaz ni siquiera de recuperar el costo de adquisición de la energía».

Por: Proceso Digital

Leonardo Deras | Comisionado de la CREE

