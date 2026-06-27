El día 17 del Mundial, en 5 claves

Redacción deportes – 1 – España, contra Argelia o Austria el 2 de julio en Los Ángeles

En un partido sumamente incómodo, España se impuso a Uruguay con un gol de Álex Baena en el minuto 42, en el que falló Fernando Muslera, quien no llegó a atajar el disparo desde dentro del área del centrocampista. Sus siete puntos confirmaron la primera posición del equipo de Luis de la Fuente, que lamentó la lesión de Yéremy Pino en el hombro derecho y que espera rival, entre Austria o Argelia, para el día 2 de julio en Los Ángeles en los dieciseisavos de final de la competición. La ‘Roja’, además, evitó hasta unas hipotéticas semifinales a Francia y Alemania y hasta la final de Brasil y Argentina.

2 – Crisis de Uruguay

Por primera vez en su historia, la selección de Uruguay fue eliminada en dos fases de grupos del Mundial seguidas. De Catar 2022 a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tan solo sumó dos puntos el conjunto dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, que reemplazó a Fernando Muslera al descanso, tras el error en el gol de España, y que prescindió de Fede Valverde superada la hora de encuentro, pese al 0-1 en contra en el marcador. Un cambio polémico. El conjunto celeste quedó fuera hasta de las mejores terceras.

3 – Argentina, contra Cabo Verde; Paraguay, contra Alemania

La finalización del grupo H de España y Uruguay confirmó, por ejemplo, la clasificación entre los ocho mejores terceros de Paraguay, que, además, ya quedó designado como rival de la selección alemana, el próximo lunes 29 de junio en Boston. Un examen de prestigio y alto nivel para el conjunto paraguayo. Ya hay diez emparejamientos ratificados, entre ellos el adversario de Argentina, que será la sorprendente Cabo Verde. Además, Francia-Suecia, Sudáfrica-Canadá, Países Bajos-Marruecos, Estados Unidos-Bosnia Herzegovina, Brasil-Japón, Costa de Marfil-Noruega y Australia-Egipto.

4 – Colombia-Portugal, por el liderato del grupo K

Un duelo directo define las dos primeras posiciones del grupo K, con el choque entre Colombia y Portugal en Miami. Al conjunto sudamericano, ganador de sus dos primeros encuentros (1-3 a Uzbekistán y 1-0 a República Democrática de Congo), le vale con el empate para ser líder de su cuarteto. Portugal y Cristiano Ronaldo, tras la reacción con el 5-0 a Uzbekistán, necesitan ganar. A la vez, los otros dos competidores del grupo rebuscan alguna posibilidad entre los ocho primeros, con ambos enfrentados entre sí. República Democráctica del Congo estará en la siguiente ronda si vence a Uzbekistán.

5 – El esprint de Inglaterra, Ghana y Croacia

Inglaterra, que se enfrenta a Panamá, y Ghana, que se mide a Croacia, ya tienen la certeza de su clasificación para los dieciseisavos de final. No es segura aún para el conjunto de Luka Modric, que necesita al menos igualar frente al conjunto africano. Los tres, al mismo tiempo, compiten por el orden de puestos del grupo L rumbo a los dieciseisavos de final. Por ahora es líder Inglaterra, con 4 puntos, los mismos que Ghana y uno más que Croacia. EFE