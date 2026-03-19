El derbi Real Madrid-Atlético agita la Liga

Madrid.- El Atlético de Madrid se transforma en las próximas dos jornadas en un juez por LaLiga, enfrentado primero al Real Madrid y después al Barcelona, entre la agitación que provoca el derbi de este domingo en el Bernabéu en la competencia por el campeonato, en la que el conjunto azulgrana recibe al Rayo Vallecano.

Intactos los cuatro puntos de distancia del Barcelona sobre el Real Madrid en las últimas dos jornadas, el inicio de la cuenta atrás a diez encuentros del final supone uno de los puntos álgidos y comprometidos en el pulso por el título: el enfrentamiento del equipo de Álvaro Arbeloa contra el Atlético de Madrid, tercero en la tabla y descartado de la cima, pero aún con mucho que decir.

Otra prueba de fuego para el Real Madrid, que ya dispone de Kylian Mbappé, reaparecido en el triunfo por 1-2 contra el Manchester City para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, y que disfruta con Vinicius, mientras pierde más de un mes a Thibaut Courtois, por una lesión muscular. En el derbi su lugar será para Andriy Lunin.

En el Atlético es duda Jan Oblak por una distensión muscular en el costado, con la alternativa de Juan Musso, que ya jugó contra el Getafe y el Tottenham, en la clasificación también del equipo rojiblanco para los cuartos del torneo continental, con el guardameta argentino y Julián Álvarez al frente. El primero fue el sostén en la portería; el segundo, el goleador y asistente.

El Barcelona juega horas antes. El líder recibe al Rayo Vallecano en el Camp Nou, con catorce victorias en catorce duelos como local en esta Liga y una demostración de fuerza y pegada descomunal contra el Newcastle en la Liga de Campeones, al que apabulló con un 7-2 en el duelo de vuelta. Joan García y Eric García están disponibles, tras descartarse lesiones a través de las pruebas médicas, tras las molestias del encuentro de este miércoles.

Por abajo, hay dos duelos directos al límite este sábado: Elche-Mallorca y Levante-Oviedo, que enfrentan a cuatro de los últimos cinco clasificados en el esprint final por la permanencia, aún tan incierta para todos ellos, aunque más si cabe para el conjunto asturiano y el valenciano, último contra penúltimo, sin margen para el error.

El Levante y el Oviedo necesitan más. Frustrado el conjunto azulgrana el lunes por el empate final del Rayo Vallecano (1-1), aún está a cinco puntos de la salvación. Ganador el equipo carbayón en la última jornada ante el Valencia (1-0), todavía sigue, sin embargo, a siete puntos de salir de las tres últimas plazas. Es una ‘final’ para los dos, sin matices ni excusas.

El Elche ha caído al descenso. Sus once jornadas ya consecutivas sin ganar son una carga peligrosa para el conjunto de Eder Sarabia, relegado al antepenúltimo puesto y pendiente de una reacción ya indispensable. Derribado su sostén, ganar es la única solución para esquivar la pérdida de categoría, ya tan preocupante para el conjunto ilicitano, con 26 puntos.

Solo ha logrado cuatro de los últimos 30 puntos disputados y es el peor equipo de la diez jornadas más recientes, antes de medirse al Mallorca, un rival más que directo, tanto que si lo gana lo sobrepasará en la clasificación y saldrá el descenso. Es el prisma del Elche. En el balear, dos puntos por delante, una victoria sería un impulso en el objetivo de la salvación por el que ha fichado a Martín Demichelis. Su ventaja se iría a cinco puntos.

Entre esos cuatro equipos, fuera del descenso está el Alavés, con dos puntos de colchón todavía y enfrentado este domingo al Celta en Balaídos. El conjunto vigués compite por Europa, a tres puntos solo de la quinta posición del Betis, que encadena cuatro jornadas sin ganar y visita al Athletic Club, décimo. El equipo bilbaíno ha caído en sus dos últimos choques de liga.

Pese a su margen de más de un partido sobre el descenso, el Sevilla-Valencia, también este sábado, es importante entre los vaivenes de la permanencia. El ganador se sentirá con la mayor seguridad de toda la temporada en ese sentido. El perdedor seguirá dentro del lío en esa zona baja de la clasificación.

El Valencia ha ganado dos de sus últimos tres partidos; el Sevilla encadena tres jornadas sin vencer y solo se ha impuesto en uno de sus siete duelos más recientes. Calma o inquietud en Sevilla.

Es una lucha aparentemente ajena ya al Getafe, cuyo paso firme de las últimas semanas lo propone incluso para Europa. Este sábado comprueba sus opciones contra el Espanyol, un puesto y dos puntos delante del equipo azulón, que es noveno, pese a que el conjunto de Manolo González aún no ha ganado en 2026. 4 de 33 puntos.

También sienten cerca la permanencia tanto el Girona como Osasuna. Ambos se miden entre sí ocho puntos por encima del Elche y a siete de la sexta plaza del Celta.

Por delante de los dos está la Real Sociedad, séptima y desafiante en su visita de este viernes al Villarreal, cuarto y 17 puntos por encima, sin riesgos por ahora para la consolidada plaza de Liga de Campeones del conjunto amarillo, al que persigue el Betis, pero ya a once puntos.

– Programa de la jornada 29:

– Viernes 20 de marzo:

Villarreal-Real Sociedad (21:00).

– Sábado 21 de marzo:

Elche-Mallorca (14:00).

Espanyol-Getafe (16:15).

Levante-Oviedo (18:30).

Osasuna-Girona (18:30).

Sevilla-Valencia (21:00).

– Domingo 22 de marzo:

Barcelona-Rayo Vallecano (14:00).

Celta-Alavés (16:15).

Athletic Club-Betis (18:30).

Real Madrid-Atlético de Madrid (21:00). EFE