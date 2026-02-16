El demócrata coloca DDHH en primera instancia, el tirano los quebranta: Codeh sobre Bukele

Tegucigalpa – Luego que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refiriera a los derechos humanos en Honduras, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, dijo que el demócrata coloca DDHH en primera instancia, el tirano los quebranta.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele reaccionó este domingo a las declaraciones vertidas por el secretario de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, tras referirse al modelo de seguridad implementado en el país vecino.

“Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad. Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender -los derechos humanos de los criminales-, es triste, de verdad”, escribió el mandatario salvadoreño en X.

Agregó “Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”.

Ante estas declaraciones el presidente del Codeh afirmó que apoya el actual sistema de seguridad de Honduras ya que prioriza en los derechos humanos, mientras que El Salvador no es así.

“Por ejemplo, no todos los presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, (CECOT), son criminales”, razonó Maldonado.

En ese contexto, afirmó que apoyan las declaraciones del nuevo ministro de Seguridad, Gerson Velásquez,

“Me quedo como activista de derechos humanos apoyando al nuevo ministro de Seguridad”, acotó el defensor de derechos humanos. (RO)