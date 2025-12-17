El defensor Thiago Silva rescinde contrato y se despide del Fluminense

São Paulo – El Fluminense anunció este miércoles la salida de Thiago Silva, lo que pone fin a la segunda etapa del defensor de 41 años en el conjunto carioca.

«Thiago Silva, quien regresó al club el año pasado como una leyenda del fútbol mundial, deja un legado de dedicación y amor por el Fluminense. El club agradece al jugador toda su dedicación y profesionalismo a lo largo de su carrera y le desea mucho éxito en su nueva etapa», manifestó la institución a través de sus canales oficiales.

Surgido de las categorías de base del club, Silva volvió al Fluminense en mayo del año pasado tras 16 temporadas en el fútbol europeo, donde se consagró como ídolo en clubes de la talla del AC Milan y el Chelsea.

Capitán desde su arribo, el defensor acumuló 212 partidos y 19 goles con la camiseta tricolor, destacándose en su palmarés la conquista de la Copa de Brasil en 2007.

Su último partido en Río de Janeiro fue el pasado domingo contra el Vasco da Gama en las semifinales de la Copa de Brasil, que acabó con la derrota y eliminación del ‘Flu’ por penales. EFE