El decisivo Noruega-Francia, más allá de Haaland y Mbappé

Boston – Mientras los focos apuntan directamente a las estrellas relucientes de Erling Haaland y Kylian Mbappé, el partido entre Noruega y Francia de este domingo, decisivo para resolver el primer puesto del grupo I, tiene otros nombres que pueden ser claves en el desenlace del encuentro y del cuarteto.

Del diferencial Michael Olise, el Balón de Oro Ousmane Dembélé o el fiable portero Mika Maignan en Francia al poderoso Alexander Sorloth, el talentoso Martin Odegaard o el atrevimiento de Antonio Nusa en Noruega.

1 – Michael Olise:

Ya ha dado tres goles en este Mundial 2026, además de participar en otro. Su conexión con Mbappé lo hacen aún más peligroso para sus rivales cuando juega en la selección francesa. En esta temporada ya ha anotado 27 goles y ha dado 37 entre su club, el Bayern Múnich, y su selección. Puede jugar por el extremo derecho o por dentro. Es diferencial en cualquier parte del terreno donde juegue.

2 – Martin Odegaard:

Campeón de la ‘Premier League’ inglesa y finalista de la Liga de Campeones, su importancia capital en el Arsenal también se representa, incluso aún más, con Noruega, con la que ya suma 70 partidos. En su primer Mundial ha repartido ya dos asistencias de gol en los dos primeros encuentros. De su visión, su ejecución y sus avances dependerá buena parte del éxito que se propone Noruega ante Francia.

3 – Ousmane Dembélé:

Nunca había marcado ni en una fase de un Mundial ni de una Eurocopa, hasta el pasado lunes contra Irak, cuando anotó un tanto que lo reivindica contra las últimas dudas y los contrastes evidentes entre su rendimiento con su club, el París Saint-Germain, con el que es el vigente Balón de Oro, y con su selección, con la que ha sido campeón del mundo, pero con la que apenas ha conseguido ocho goles en 61 encuentros, además de seis asistencias.

4 – Antonio Nusa.

Extremo del Leipzig, de 21 años, desbordante, atrevido e insistente, Antonio Nusa es otro de los puntos fuertes del ataque de la selección de Noruega, con la que ha disputado 26 encuentros, los últimos once de manera inalterable. Ha marcado siete goles y ha dado otros cuatro en sus últimos quince duelos como internacional. Ha sido titular en los dos choques del Mundial 2026 desde el sector izquierdo.

5 – Mike Maignan

Portero de reflejos y garantías del Milan, destacado en la última Eurocopa de Francia, es el titular indudable en la portería para Didier Deschamps desde 2023 hasta ahora, ya con 42 encuentros internacionales con Francia, con un solo en contra en este Mundial, con 19 porterías a cero en todo ese recorrido, aunque solo seis de los últimos 18, y como obstáculo final para el certero remate de Erling Haaland.

6 – Alexander Sorloth

Autor de veinte goles con el Atlético de Madrid, aún no ha estrenado su cuenta en el Mundial 2026. Titular tanto en el primer duelo contra Irak, con triunfo por 4-1, como en el segundo frente a Senegal (3-2), pero por el lado derecho, no como referencia en punta, ha rematado dos veces en este torneo, sin el éxito del gol. Su envergadura y sus rupturas al espacio, pese a su 1,96 de altura, pueden ser también un plus ofensivo de Noruega más allá de Haaland frente a Francia. Suma 26 goles en 74 partidos como internacional, ninguno en los siete choques más recientes y solo dos en los doce últimos. EFE (AD)