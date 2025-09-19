El Cubulero y Los Amates, inundados e incomunicados por crecida del río Goascorán

Tegucigalpa- Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron severas inundaciones en el municipio de Alianza, Valle donde al menos 63 viviendas resultaron anegadas en la comunidad de El Cubulero, mientras que la zona costera de Los Amates permanece completamente bajo el agua.

El alcalde de Alianza, Faustino Manzanares, confirmó que varias comunidades se encuentran incomunicadas por el desbordamiento del río Goascorán. Entre ellas se mencionan San Jesús, Jerónimo, El Cubulero, la comunidad de La Laguna y parte del casco urbano del municipio.

“Es una situación difícil la que estamos viviendo ahorita con estas fuertes lluvias. En El Cubulero ya tenemos más de 63 viviendas inundadas y todo el paso hacia la costa de Los Amates está cubierto por el agua. Hacemos un llamado a la población para que permanezca en sus lugares y quienes viven en las zonas bajas busquen los albergues que están habilitados, como el comunal de El Cubulero”, declaró el edil.

Las autoridades municipales advirtieron que, debido a la crecida del caudal y el aumento de la marea, el número de viviendas afectadas podría incrementarse en las próximas horas.

El suministro de agua potable se mantiene activo, aunque con dificultades de acceso a las bombas por el nivel del agua. En cuanto a la energía eléctrica, el servicio presenta fallas e inestabilidad en diferentes sectores.

El alcalde Manzanares lamentó que, a pesar de haber realizado recorridos en lancha para monitorear la situación, no han recibido comunicación directa con COPECO, lo que retrasa la llegada de ayuda urgente para las familias afectadas.

Finalmente, el edil subrayó la necesidad de obras definitivas de infraestructura para evitar que estas emergencias se repitan cada año en las mismas comunidades: “Todos los años vivimos esta situación. Necesitamos soluciones reales para proteger a nuestra población”. LB