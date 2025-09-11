El cruce Racing-Vélez en la Libertadores será sin público visitante por seguridad

Buenos Aires – Los partidos de ida y vuelta entre los argentinos Racing Club y Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Libertadores no contarán con público visitante por motivos de seguridad, según anunciaron este miércoles ambos clubes, en una decisión adoptada a menos de un mes de los hechos de violencia en el duelo Independiente-Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

«Vélez Sarsfield y Racing Club informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, programados para los días 16 y 23 de septiembre, exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos», anunciaron los clubes en un comunicado conjunto difundido a través de sus redes sociales.

La decisión, explicaron, fue tomada «en un marco de diálogo y entendimiento mutuo, con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes» y para garantizar mayor acceso a las localidades a las parcialidades locales.

«Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones», añadió el comunicado.

Además, reafirmaron su compromiso con «el juego limpio, la convivencia en el deporte y el fortalecimiento de los lazos entre clubes del fútbol argentino».

La medida fue anunciada a exactamente tres semanas de los graves hechos de violencia entre aficionados de Independiente y de Universidad de Chile, que llevó a la cancelación del duelo entre ambos y a la posterior eliminación del club argentino de la Copa Sudamericana.

Aquellos episodios, que se saldaron con más de un centenar de detenidos y más de una veintena de heridos, en su mayoría chilenos, tuvieron lugar en el estadio de Independiente, el Libertadores de América, ubicado a escasos metros del de Racing, su histórico rival. EFE