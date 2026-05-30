El crimen organizado y las elecciones

(Tomado de InsightCrime) – El crimen organizado ha influido durante décadas en las elecciones de América Latina y el Caribe, desde la financiación de campañas políticas hasta la cooptación de instituciones y la manipulación de la gobernanza local mediante corrupción, coerción y violencia. Comprender estas dinámicas es clave para explicar cómo los grupos criminales ganan poder político y cómo las instituciones democráticas se erosionan de manera progresiva.

InSight Crime ha cubierto durante los últimos 15 años la relación entre el crimen organizado y la política en las Américas. En Honduras, revelamos el explosivo caso del narcovideo, en el que aparecía Carlos Zelaya —cuñado de la presidenta Xiomara Castro— negociando sobornos con varios narcotraficantes de alto perfil durante la campaña presidencial de 2013. En Guatemala, hemos analizado el riesgo político y mapeado las redes de corrupción y poder que han moldeado los recientes ciclos electorales. También hemos investigado cómo grupos criminales en México y actores armados progubernamentales en Venezuela han recurrido a la violencia y la intimidación para influir en las votaciones y conservar el control político.

A continuación, encontrará toda nuestra cobertura sobre elecciones y crimen organizado.

Honduras

La narcopolítica reina en Honduras, donde organizaciones de tráfico de drogas han financiado campañas políticas desde los niveles más bajos hasta las más altas esferas del poder. Aquí investigamos los profundos vínculos entre las élites y el crimen organizado, así como el ascenso y la caída de los actores más poderosos de Honduras.