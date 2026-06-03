El creador de Waze defiende que un problema común puede ser una oportunidad para emprender

Palma- Uri Levine, fundador de compañías como Waze o Moovit, ha ofrecido este martes una charla durante la conferencia ConX, organizada por Travelgate en Palma, en la que ha animado a potenciar el emprendimiento y no tengan miedo a desarrollar su ideas si consideran que aportan valor a la sociedad.

“Si piensas que tu problema solo te ocurre a ti, ve al terapeuta, será más barato; pero si crees que puedes compartirlo con alguien más en el mundo, piensa en la solución, piensa en crear valor”, ha dicho en un tono distendido.

El emprendedor y divulgador ha insistido en que emprender significa “comprometerse con uno mismo para lograr el objetivo, aceptando que tendrás que sacrificar cosas” y que ese proceso es un camino largo con buenos y malo momentos.

Así pues, durante su charla ha animado a los asistentes a no caer en el desaliento, ya que, con su experiencia, el éxito se alcanza tras fallar varias veces: “Va a ser un viaje largo, imagina que estás en el desierto, caminas mucho y solo ves arena, muchos desisten y unos pocos siguen hasta encajar la solución en el mercado”.

En una entrevista con EFE, ha tomado como referencia Waze, que surgió para su propio beneficio y para evitar perder tiempo en los trayectos al trabajo, pero observó la oportunidad de crear más valor para el resto de conductores.

Dado que ConX 2026 es un evento, celebrado Palma con una asistencia de más de 1.000 profesionales del turismo de todo el mundo, según cifras ofrecidas por los organizadores -que colaboran con EFE en la difusión de este contenido-, centrado en el turismo, Uri Levine ha comentado que en este campo la gestión de datos es fundamental y que ello les podrá ayudar a definir aquello que les hace relevantes en el mercado y que herramientas tiene para lograrlo.

Además, ha pedido que usen la IA como una nueva fuente de oportunidades, pero sin olvidar que el usuario debe estar en el centro del desarrollo y que cualquier innovación tiene ser relevante para ellos.

En este sentido, el CTPO de Travelgate, Óscar Pérez Fuentes, ha considerado que el emprendimiento es algo innato en muchas empresas del sector turístico, ya que nacen como ‘startups’ “con pocos recursos, racionalizando y luego hay un momento en el que puedes crecer”.

Ante este recorrido, para él es clave la perseverancia y “más ahora con la parte de inteligencia artificial” que ayuda a que se haya democratizado este aspecto puesto que “con menos costes se pueda conseguir lo que antes necesitabas mucha inversión”.

En Travelgate han querido destacar también su plataforma FastX, con la que permiten a los compradores obtener contenido agregado de varios vendedores en una sola respuesta, lo que reduce la carga técnica que supone gestionar conexiones individuales y tablas de correspondencias manuales. EFE (AD)