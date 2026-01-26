El corto ‘Marga en el DF’ mira con “nostalgia” al México de los 90 marcado por Selena

Ciudad de México.– El México que se “resiste a ser olvidado” y el retrato de una generación criada en los noventa, alejada de la tecnología y marcada por la muerte de la cantante, Selena Quintanilla, son evocaciones “nostálgicas” en ‘Marga en el DF’, el cortometraje que representa al país, así como a República Dominicana y EE.UU. en el próximo Festival de Sundance.

“Hay una resistencia, un México que todavía existe y que no quiere ser olvidado en el modernismo extremo”, afirma a EFE la directora dominicana Gabriela Ortega sobre esta coproducción, en la que el homenaje al patrimonio cultural mexicano abarca desde el relato del mito de la diosa mexica de la fertilidad, Coatlicue, hasta el asesinato de la reina del tex-mex en 1995.

La realizadora confiesa que esta “preservación de la historia” le provoca cierta “envidia”, ya que su país “no tuvo la dicha de conservar la cosmovisión indígena”, especialmente por el genocidio de haitianos y las políticas de blanqueamiento en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961).

“Nuestros registros históricos son casi mitológicos; se basan en lo que la gente cuenta o en los relatos que preservan las familias, por lo que todavía hay mucha historia por descubrir”, puntualiza sobre la isla caribeña, que además fue el primer territorio de América en ser conquistado y colonizado por España.

México, un “destino cinematográfico”

A su juicio, México es un “destino cinematográfico” idóneo para impulsar la identidad caribeña, como lo narra con el personaje de Marga Salinas (Camila Santana), una dominicana embarazada que viaja en 1995 al DF -hoy Ciudad de México- para reencontrarse con su pareja sentimental, interpretada por David Palacio.

A partir de un giro inesperado, que cambia sus planes de residir en la metrópoli, Marga termina recorriendo las plazas y cantinas de la capital, ensalzadas con canciones populares como ‘La llorona’, para después llegar al Museo de Antropología, el más importante del país, donde escucha el mito de Coatlicue.

“Hay algo en perderse en una ciudad, casi para encontrarse, que siento es muy poderoso; además, es un arte que se ha perdido con el uso del celular”, destaca la directora al explicar su interés en mostrar cómo la generación del 95 apreciaba el mundo sin el uso de dispositivos móviles.

La cineasta también insiste en que Coatlicue es fundamental en el cortometraje, ya que permite cuestionar el “papel de la maternidad” a lo largo de la historia; por ejemplo, que en los noventa era un “tabú” ser madre soltera, o que hoy hay mujeres, como ella, que no son madres antes de los 30.

Además, exhibe “los lazos históricos” que existen entre el género femenino y las distintas culturas, pues la directora revela que Coatlicue tiene un vínculo con la “cosmovisión taína” dominicana, particularmente con Atabey, una diosa femenina que “se regenera a sí misma” a través del poder de la fertilidad.

Cine internacional

El cortometraje también aborda la migración, un tema recurrente en el trabajo de Ortega, quien desde su productora Jevita Films busca contar “historias internacionales”, especialmente en un momento en que Estados Unidos se está apropiando de la narrativa migrante, de “cómo nos vemos a partir de cómo nos ven”.

“El valor de la calidad humana de una persona no debe depender del lugar en el que uno nació; por eso quiero hacer cine internacional, del sur global, donde se mezclen lenguajes y acentos, que no todo sea tan lineal”, defiende.

Por ello, elogia producciones como ‘American Pachuco: The Legend of Luis Valdez’, que también se presentará en Sundance, y reivindica la identidad latina al narrar “la subcultura de los pachucos”, jóvenes latinoamericanos residentes del sur de Estados Unidos que, en los años 30, mostraron resistencia frente a la discriminación.

Con el estreno de ‘Marga en el DF’, el 25 de enero en Sundance – celebrado en Park City, Utah- Ortega se convierte nuevamente en la primera mujer dominicana, nacida y criada en la isla caribeña, en lograr esta hazaña, tras haberlo conseguido también con ‘Huella’ en 2022. EFE/ir