El consumo en Honduras se verá afectado por la inflación importada, advierte el Fosdeh

Tegucigalpa – El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma dijo este sábado que el consumo en el país se verá afectado por la inflación importada debido a la guerra en el medio oriente que dispara el precio de los combustibles.

– Un tema importante es cuánto durará el conflicto y el tiempo que tardará en reflejarse en los costos de los productos y bienes, mencionó.

Explicó que existen tres factores importantes a tomar en cuenta en esta problemática mundial: el 20 % del petróleo mundial sale de esta zona (estrecho de Ormuz), asimismo es una zona importante en términos de ruta comercial que provoca el aumento en los costos de logística que afecta directamente el precio de los bienes que tendrá su impacto por la inflación importada.

“En términos de los combustibles, para Honduras son importantes para el traslado interno de mercancías, pero también para el traslado de personas, por lo tanto, cuando existe tendencia alcista en el precio de los carburantes habrá una presión sobre los precios”, detalló.

Y cómo tercer elemento mencionó que la matriz energética de Honduras depende en buena parte de las energías térmicas, que se traducirán en una presión en los costos de producción y en la factura de energía.

“Al subir el costo de la energía también lo hace las funciones de producción de las empresas, pero también afecta las funciones de utilidad de los hogares. Por lo tanto, aquí las soluciones que se deben plantear son a corto plazo que busquen garantizar que vamos a tener combustible, y segundo en que vamos a tener algunos elementos que nos ayuden a facilitar la dinámica de comunicación en tiempos, eficientar los traslados de las personas y mercancías a nivel nacional”, englobó.

El economista Palma puntualizó que entre otros factores negativos “la especulación o por tema del aumento de costos, y pensando en el tema de economía de cuánto se va a tardar el mecanismo en reflejarse en los precios sin duda alguna en las próximas semanas y continúan la tendencia alcista”. JS