El consumo digital se dispara: los españoles pasan tres horas y cuarto al día en internet

Madrid- El consumo digital en España se ha disparado, según los datos relativos a marzo que apuntan a que los españoles pasaron ese mes tres horas y cuarto al día en internet, un 10 % más que en el mismo periodo de 2025.

En total, los españoles navegaron 195 minutos diarios, 18 más que en marzo de 2025, según el informe de la consultora Barlovento que analiza, de forma mensual, el consumo digital en España a partir de los datos recopilados por GfK DAM, el medidor oficial de las audiencias digitales.

Además, si se tiene en cuenta la cifra de consumo diario por internauta (es decir, sin tomar en cuenta a los habitantes que no navegan) también ha subido de forma significativa ya que es de 226 minutos diarios, 19 minutos más que en marzo de 2025, un 9 % más.

Y es que el consumo digital en España ya alcanza al 86,5 % de la población: más de 41 millones de españoles usan internet al mes, un 2 % más que hace un año, y ocho de cada diez se conectan a la red cada día.

Los grupos de edad que más tiempo dedican al consumo digital son los jóvenes de entre 16 y 24 años (con 251 minutos por habitante al día) y los de entre 25 y 34 años (con 235 minutos al día).

Las comunidades autónomas que tienen un promedio más alto de consumo digital por habitante al día son Cantabria (224 minutos) y Canarias (220), mientras que las que registran menos consumo promedio por habitante son Extremadura (167) y Comunidad Valenciana (179).

La navegación a través del móvil consolida su dominio con casi 40 millones de usuarios al mes, mientras que en ordenador es de 25,7 millones al mes. Al día, en el móvil, son unos 37,1 millones y en el ordenador, 13,8 millones.

De los cuatro sectores que se recogen en el informe (redes sociales, moda, finanzas y medios audiovisuales), el sector que tiene un mayor número de usuarios únicos, es decir de personas que acceden a internet, son las redes sociales, con 38,6 millones, y una audiencia media diaria de 31,7 millones.

En el ‘ranking’ de grandes grupos digitales, los primeros puestos son para Instagram, con 35,3 millones de usuarios únicos mensuales, Facebook (33,8 millones) y TikTok (28,9 millones).

En el sector de los medios audiovisuales, los que tienen más usuarios únicos mensuales son la Cadena SER (10,4 millones); Telecinco (8,2); RTVE (7,8); La Sexta (7); Antena 3 (6,9); Cope (6,5) y RTVE Play con 5,9 millones.