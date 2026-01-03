El Consejo de Seguridad de la ONU abordará el lunes la operación de EE.UU. en Venezuela

Naciones Unidas – El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela este sábado y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.

La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 10:00 (15:00 GMT), según el programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El propio Gobierno venezolano había solicitado una reunión del Consejo de Seguridad tras los ataques, que cayeron sobre infraestructuras civiles y militares y se cobraron la vida de personas en la capital y los estados cercanos de La Guaira, Miranda y Aragua, si bien no precisó más detalles al respecto.

«Esta es una guerra colonial cuyo objetivo es destruir nuestra forma de gobierno republicana, elegida libremente por nuestro pueblo, e imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, incluidas las mayores reservas de petróleo del mundo», escribió el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, al Consejo de Seguridad de la ONU este sábado.

Por su parte, un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró hoy que la acción militar constituye «un precedente peligroso».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala» en suelo venezolano y que Maduro y Flores fueron «capturados y sacados del país».

Posteriormente, Maduro descendió esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de 2 grados centígrados bajo cero.

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, lo que podría tener «preocupantes implicaciones para la región».

Guterres dijo que los acontecimientos constituyen «un precedente peligroso», subrayó «la importancia del pleno respeto —por parte de todos— del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas» y pidió a las partes «entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho». EFE

