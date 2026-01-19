El Congreso y el valor de hablar, incluso tarde

Javier Franco

En política, como en la vida, hay momentos en los que el simple hecho de sentarse a hablar ya constituye un avance. El Partido Liberal y el Partido Nacional de Honduras dieron un paso que, aunque todavía no produce consensos definitivos, sí marca un punto relevante: el diálogo ha comenzado.

Después de meses de tensiones, silencios estratégicos y lecturas cruzadas, ambas fuerzas políticas centenarias se reunieron para iniciar conversaciones sobre la integración de la junta directiva del Congreso Nacional para el período 2026–2030. No hay acuerdos cerrados, pero sí algo que el país necesita con urgencia: interlocución.

En contextos altamente polarizados, hablar no es un acto menor. Implica reconocer al otro como un actor válido, aceptar que la gobernabilidad no se construye desde la imposición y entender que el poder, sin acuerdos mínimos, se vuelve estéril. Por eso, más allá de nombres, cargos o cuotas, lo rescatable de este primer encuentro es que ya existe una mesa de trabajo permanente.

Sin embargo, el diálogo no ocurre en el vacío. También dialoga el tiempo. Hoy es 19 de enero y el calendario institucional no es una variable secundaria. La integración del Congreso debe resolverse en cuestión de días. Los plazos constitucionales, que rondan entre el 21 y el 23 de enero, reducen el margen para la improvisación y obligan a que las conversaciones evolucionen con rapidez. Cuando el tiempo apremia, el lenguaje cambia: las declaraciones públicas se vuelven más medidas, los gestos más calculados y las decisiones, inevitablemente, más próximas.

En ese contexto, el diálogo público cumple una función esencial: ordenar el relato, generar certidumbre mínima y enviar señales de responsabilidad al país. Pero sería ingenuo pensar que toda la política ocurre frente a los micrófonos. Existen también diálogos silenciosos, microdiálogos, conversaciones discretas que no buscan titulares, pero sí destrabar nudos. No son necesariamente ilegítimos; muchas veces son el espacio donde se prueba la viabilidad real de los acuerdos.

Lo importante no es contraponer el diálogo visible con el silencioso, sino comprender que ambos forman parte de un mismo proceso. La gobernabilidad se construye cuando el diálogo público legitima y el diálogo discreto concreta. Cuando uno falla, el otro pierde sentido.

En este momento, Honduras necesita menos estridencia y más comprensión del momento histórico. Hablar, incluso cuando no se está de acuerdo, ya es un gesto de madurez democrática. Y a veces, incluso el silencio negociado comunica más que mil discursos.