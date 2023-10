El Congreso Nacional no tienen ninguna excusa para estar cerrado, dice Yuri Sabas

Tegucigalpa – En el Congreso Nacional hay cualquier cantidad de temas para tratar que van más allá de la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto, y el Legislativo “no tiene excusa alguna por el cual estar cerrado”, apuntó el diputado del Partido Liberal (PL), Yuri Sabas.

– Mientras Libre y el PN, no construyan acuerdos no se elegirá fiscal, opinó el congresista.

– El CN es el contrapeso para que no se aprueben cosas negativas para el pueblo y se espera que la intención no sea lo que se especula de disolver ese poder del Estado, subrayó Sabas.

El Congresista anotó que en el tema de la Fiscalía “yo lo voy a decir en blanco y negro mientras Libre y el Partido Nacional no construyan los acuerdos no se va a elegir fiscal”, porque la sumatoria de las otras fuerzas políticas no logra los votos necesarios.

Sabas, calificó como un error mantener el Congreso Nacional, cerrado y no lo quiso calificar como mala intención, pero dijo estar en contra totalmente de la parálisis legislativa.

Seguidamente, refirió que él no quiere pensar que la intención sea como se especula de desprestigiar a este poder del Estado, hasta el punto de pretender eliminarlo, “yo no quisiera creer que esa es la ruta”.

Guste o no el Congreso Nacional, tal como está es el contrapeso para que no exista ningún exceso, “sí el Congreso Nacional no estuviera como está, aquí ya se hubieran aprobado un montón de cosas que no son positivas para el pueblo hondureño”, remarcó.

Por otra parte, en relación a la conferencia de la Cámara Baja de EEUU, manifestó que es un reflejo o radiografía de qué se debe revisar la política y la geopolítica de Honduras.

Honduras debe tener claro quiénes son sus aliados más cercanos y a lo interno se debe entender que las cosas van a caminar a través del diálogo y los acuerdos, cerró. LB