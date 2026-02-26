El Congreso de Zambrano cumple su primer mes bajo luces sin faltar las críticas

Tegucigalpa – A un mes de haberse instalado la nueva Legislatura del Congreso Nacional, presidida por el diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, el balance deja una combinación de avances institucionales, decisiones controvertidas y cuestionamientos políticos que ya marcan el tono de este período 2026-2030.

– En el primer mes se registran 14 sesiones, 199 proyectos de ley y asistencia de 95.31 % del pleno.

La actual administración legislativa inició el 23 de enero con la instalación formal de su Junta Directiva, integrada por representantes de diversas bancadas, en un escenario que contrastó con el Congreso anterior encabezado por Luis Redondo, cuya gestión fue señalada por sectores políticos y sociales como una de las más conflictivas y con menor capacidad de consenso y menos productividad en la historia reciente.

Orden y consenso: los puntos a favor

Entre los aspectos positivos que se destacan del primer mes figura el restablecimiento del orden y la disciplina en las sesiones legislativas, así como una asistencia que la directiva ha calificado como histórica.

Además, se aprobaron proyectos relevantes con respaldo multipartidario, lo que algunos interpretan como una nueva etapa de diálogo entre bancadas.

Una de las críticas es que ahora hay 28 cargos en la junta directiva del CN.

Una Junta Directiva ampliada y costosa

Sin embargo, uno de los puntos más criticados ha sido la ampliación de la Junta Directiva. La nueva estructura contará con 28 cargos, superando en número y costos a administraciones anteriores, con salarios que oscilan entre 97 mil 833 y 151 mil 911 lempiras mensuales.

Para sus defensores, la integración ampliada permite mayor representación política; para sus detractores, representa un incremento desproporcionado del gasto legislativo en un contexto de restricciones presupuestarias.

Reformas polémicas y tensión institucional

Otra de las decisiones que ha generado mayor controversia fue la reforma que limita las facultades administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, en materia de nombramientos y movimientos de personal.

El decreto aprobado establece que, mientras se eligen los miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, será el pleno de magistrados quien ejerza de manera colegiada las atribuciones administrativas. Para algunos juristas, esta medida podría implicar una intromisión de un poder del Estado en otro e incluso vulneración constitucional.

Asimismo, se han aprobado iniciativas consideradas de menos trascendencia, como regulaciones internas, y otras de alto debate público, como propuestas relacionadas con la reducción de la edad punible, tambien una moción para prueba antidopaje que vuelven a colocar al Congreso en el centro de discusiones sociales sensibles.

Tomás Zambrano, titular del CN.

Paquete de medidas en economía, salud, educación e infraestructura

En materia de economía y empleo, el Congreso Nacional aprobó la extensión del Régimen de Importación Temporal (RIT), una decisión que, según datos oficiales, protege alrededor de 47 mil puestos de trabajo vinculados a la industria exportadora.

A esta medida se suma la aprobación de amnistías ciudadanas integrales con vigencia hasta diciembre de 2025, orientadas a aliviar cargas económicas y facilitar la regularización de obligaciones. Asimismo, fue avalada la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una normativa que busca reducir instituciones del Estado y mejorar la eficiencia fiscal como parte de una estrategia de reordenamiento administrativo.

En el ámbito de salud y rescate institucional, el Legislativo dio luz verde a un decreto de emergencia sanitaria con el propósito de agilizar procesos y atender necesidades urgentes del sistema público. También se aprobó la ley para garantizar medicinas gratuitas, una iniciativa que apunta a mejorar el acceso a tratamientos para sectores vulnerables.

Por otra parte, entre las decisiones más simbólicas destaca la autorización para la venta del avión presidencial, bajo el argumento de redirigir esos recursos hacia programas de desarrollo social.

En educación, el Congreso impulsó la expansión y ampliación de cobertura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así como un proceso de ordenamiento institucional en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG). Paralelamente, se promovieron iniciativas enfocadas en la formación en valores, incluyendo la implementación de lectura bíblica en centros educativos.

Respecto a infraestructura y atención de emergencias, los diputados aprobaron de forma urgente recursos para la rehabilitación de la red vial nacional, con el objetivo de mejorar la conectividad y dinamizar la economía local. También se autorizó la compra directa de maquinaria para alcaldías sin distinción política, buscando acelerar obras municipales. Además, se asignaron recursos a la Fuerza Aérea Hondureña para fortalecer las evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso, como el departamento de Gracias a Dios.

En el eje de justicia y seguridad, el Congreso aprobó la creación de una comisión especial contra los feminicidios, en respuesta al incremento de casos de violencia de género. Asimismo, se avanzó en reformas orientadas a democratizar la elección de magistrados del Poder Judicial, en un intento por fortalecer la transparencia y legitimidad del sistema judicial.

También se destacan decisiones en materia de austeridad, códigos internos de conducta como el código de vestimenta, y una narrativa de mayor organización interna del hemiciclo.

Reformas electorales y Presupuesto: pruebas pendientes

Uno de los principales cuestionamientos es que temas clave como las reformas electorales —especialmente la segunda vuelta— parecen haberse enfriado. Aunque varios diputados aseguran que continúan en agenda, sectores críticos advierten que no se han visto avances concretos, igual que en el tema de posibles jucios politicos.

Otra prueba política importante a corto plazo será la discusión y aprobación del Presupuesto General, que medirá la capacidad de negociación real del Congreso y la coherencia con el discurso de eficiencia y austeridad, pero sobre todo con los intereses de la población.

¿Consenso o bipartidismo?

También ha sido notoria, la relación fluida entre liberales y nacionalistas ha sido interpretada de distintas formas. Para algunos analistas, se trata de un ejercicio de madurez política y gobernabilidad; para otros, representa una reedición del bipartidismo tradicional que prioriza acuerdos de cúpula sobre transformaciones estructurales. Mientras la oposición concentrada en Libre, observa con críticas reservas y en algunas ocasiones abstenciones y apoyo, pero sobre todo con participación activa que no se ha visto restringida.

A un mes de su instalación, el Congreso que lidera Tomás Zambrano muestra señales de mayor orden interno y capacidad de aprobación de leyes, pero también enfrenta críticas por decisiones estructurales, costos administrativos y la falta de claridad por reformas electorales prometidas. El verdadero termómetro de esta Legislatura estará en su capacidad de sostener el consenso sin sacrificar transparencia, equilibrio institucional y respuesta a las demandas ciudadanas; los próximos meses serán clave para medir si el impulso inicial del Legislativo se traduce en transformaciones sostenidas o si las controversias comienzan a pesar más que los logros anunciados. LB