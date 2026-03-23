El Congreso convoca a inusual sesión para este lunes

Tegucigalpa – El Congreso Nacional convocó a una inusual sesión ordinaria al pleno para este lunes 23.03.2026. a las 4.00 de la tarde.

– El propio Marlon Ochoa dijo que el lunes el CN iniciará un juicio político en su contra.

La inusual convocatoria de este lunes, porque este Congreso sesiona de martes a jueves, genera expectativas porque actores del Legislativo avizoran esta semana se conocerá el juicio político para altos cargos que pusieron en vilo la democracia en las elecciones del año pasado.

“El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convoca a diputados y diputadas de las diferentes bancadas a sesión ordinaria de pleno este lunes 23 de marzo, a las 4.00 de la tarde”, anunció el Poder Legislativo a través de sus plataformas digitales.

Se viene lo más esperado!

Juicio político es justicia para Honduras! — María José Sosa – Diputada (@soymj17) March 22, 2026

Este domingo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dijo que la aplicación del juicio político “no es venganza”, se trata de sentar un precedente.

“Al tener los 86 votos seguros es casi inevitable que se tendría que realizar el juicio político. Esto no es venganza ni persecución, sino establecer un precedente y garantizar que nadie abuse de su cargo y quede impune”, señaló. JS