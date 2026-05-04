El Congreso anterior se caracterizó por engavetar proyectos, recuerda Umaña al reclamar que aún no se turnan a dictamen sus propuestas

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña reclamó hoy que en su actual mandato como parlamentario ha introducido tres propuestas de proyectos de ley y aún no se turnan a dictamen.

En ese sentido, recordó que “el Congreso anterior se caracterizó por el abuso de engavetar proyectos de ley y espero que este no siga la misma actitud que fue nefasta”.

El parlamentario reprochó que aún no exista una respuesta de parte de la junta directiva del Congreso Nacional a la introducción de tres proyectos de ley.

Enumeró que introdujo la Ley contra el Nepotismo, eliminación de 117-2019 “que nos blinda como Diputados y la Ley de Colaboración Eficaz”.

Además de otras 3 leyes en el ámbito de la salud como lo es la Ley de Anestesiología, la Renal y la de Entrenamiento RCP en los colegios y recién la ley de la Segunda oportunidad y Redención de Cuentas.

Insistió que engavetar leyes fue una práctica oscura del Congreso anterior presidido por Luis Redondo.

“El Presidente actual @TommyZambranoM fue uno de los críticos más acérrimos de esta práctica nociva y antidemocrática, confío que cumplirá con la norma parlamentaria y dará oportunidad a los instrumentos presentados por cada uno de los Congresistas de las diferentes bancadas”, zanjó Umaña. (RO)