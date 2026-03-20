El Congreso actual “es una cueva de ladrones”, arremete el consejero Marlon Ochoa

Tegucigalpa – “Hoy en día una cueva de ladrones es el Poder Legislativo, donde pretenden sacarme, es para mí un enorme honor que tengan que recurrir al juicio político para eliminarme porque saben que el juicio popular y el de la historia lo tienen perdido”, expresó este viernes el consejero del CNE, Marlon Ochoa.

Según Ochoa, la población es consciente que desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), se declaró ganadores a personajes políticos que no lo consiguieron en las urnas.

Insistió en sus ataques contras las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, a quienes responsabilizó de lo que llamó “un fraude electoral”.

Se autoproclamó “testigo directo” de una serie de irregularidades cometidas por las consejeras, que según él, influyeron en los resultados de los comicios generales de 2025.

Juicio político

Desde su despacho en el CNE, Ochoa convocó a la prensa nacional para advertir que se aproxima su destitución mediante la aplicación de un juicio político desde el Congreso Nacional.

“La población hondureña está consciente de que en el Consejo Nacional Electoral declaró en el nivel presidencial, de corporación municipal y de diputados, ganadores que no fueron electos por la voluntad popular, son ganadores que no reflejan las 19 mil 167 actas de cierre”, indicó Ochoa sobre quien pende un proceso de juicio político.

Recalcó que “16 mil 615 actas se recibieron la noche de la elección, pero fueron publicadas hasta siete días después de las elecciones, más de 4 mil actas se divulgaron en cero, a pesar de tener resultados”.

Ochoa pidió a los diputados Jorge Cálix y Tomás Zambrano que le concedan cuatro horas para defenderse y demostrar cómo se realizó el fraude electoral en las pasadas elecciones.

Exfuncionarios del gobierno de Xiomara Castro se solidarizaron con Ochoa y divulgaron sus declaraciones en sus plataformas digitales. JS