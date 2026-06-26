El Como acuerda con el Real Madrid el traspaso de Nico Paz por 60 millones, según medios

Roma – El Como habría alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para el traspaso del argentino Nico Paz al conjunto italiano, tras presentar una oferta de 60 millones de euros, según adelantaron este viernes los principales medios italianos.

La negociación, que cobró gran relevancia en las últimas horas, pondría así fin a las especulaciones sobre el futuro de la joven estrella de 21 años, tal y como adelantó también el experto en fichajes Fabrizio Romano.

EFE intentó confirmar esta información con el club italiano, pero no obtuvo respuesta por parte de la entidad.

El Real Madrid, que habría ejecutado el pasado jueves la opción de recompra sobre el futbolista por una cantidad cercana a los 10 millones de euros, decidió poner al jugador en el mercado, otorgando al Como una opción preferencial para retenerlo y con otros clubes como el Inter de Milan interesados en él.

A pesar de que el equipo que entrena el español Cesc Fábregas llegó a solicitar una extensión de su cesión por un año, la postura del club blanco de exigir un traspaso inmediato obligó a la entidad lombarda a realizar una inversión de 60 millones de euros para hacerse con los derechos del internacional argentino de forma definitiva.

Según las informaciones difundidas, el Real Madrid se reservaría una nueva cláusula de recompra estipulada en 80 millones de euros, lo que facilitaría un eventual regreso del centrocampista a la disciplina madridista en la próxima temporada.

El jugador, una de las revelaciones esta temporada en Serie A y pieza fundamental en el proyecto de Fàbregas, habría comunicado inicialmente al club madrileño su intención de seguir en el Como, que este año aseguró su clasificación a la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

Este mismo viernes, el jugador publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece con la equipación de Argentina por su participación en el Mundial, aunque con una gorra del Como, un detalle que generó numerosos comentarios en Italia.

Paz, formado en la cantera madridista, llegó al Como en 2024 guardándose el Real Madrid una opción de recompra y conservando el 50 % de sus derechos económicos. EFE