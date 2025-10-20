El CNH pronostica un 80 % de formación de onda tropical en el Atlántico

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Huracanes de Miami prevé un 80 % de probabilidad de formación en los próximos 7 días de una onda tropical ubicada sobre el este del Mar Caribe y un 50 % en las próximas 48 horas.

El fenómeno climatológico que se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 24 a 32 km/h hacia el centro del Mar Caribe, está produciendo una zona concentrada de lluvias y tormentas eléctricas, principalmente al este del eje de la onda.

8am EDT 20 Oct — We continue to monitor a tropical wave (#AL98) in the eastern Caribbean which has a high chance (80% 🔴) of tropical cyclone development over the next few days, as it slows down & moves into the central Caribbean.



Latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/VozOI3X3S0 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 20, 2025

Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes indican que se espera la onda disminuya su velocidad en los próximos días. “Se pronostica que las condiciones ambientales serán más propicias para el desarrollo de tormentas tropicales, y es probable que se forme una depresión o tormenta tropical en los próximos días”, advierte el centro especializado en tormentas tropicales.

Advierte además que independientemente del desarrollo, las fuertes lluvias y las ráfagas de viento están disminuyendo en las Islas de Barlovento y Sotavento esta mañana, pero podrían comenzar en partes de las Islas ABC durante los próximos días.

En tanto, por el lado del pacífico, una vaguada superficial ubicada cerca del Golfo de Tehuantepec continúa produciendo lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

El CNH estima que “es posible que el sistema se desarrolle gradualmente y se podría formar una depresión tropical en pocos días a medida que se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 16 a 24 km/h, manteniéndose frente a la costa de México”.

La probabilidad de formación en 48 horas es baja, de apenas un 10 % y la probabilidad de formación en 7 días es media, de un 50 %. VC