Se forma la tormenta tropical Melissa en el Caribe

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Miami, Estados Unidos informó en su reciente actualización sobre el sistema de baja presión sobre el centro del Mar Caribe se convirtio en la tormenta tropical Melissa a eso de las 9:00 de la mañana.

Con el anuncio, el CNH recomienda a pobladores de Puerto Rico, La Española, Jamaica y Cuba monitorear el progreso de este sistema, ya que existe un riesgo de fuertes lluvias e inundaciones, vientos fuertes y oleaje fuerte a finales de esta semana.

El área del sistema de baja presión parece estar desarrollando un centro bien definido y ya produce vientos de hasta 72 kilómetros por hora.

“Es posible que se produzcan fuertes lluvias y ráfagas de viento en partes de las Islas ABC durante los próximos días”, prevé.

El CNH informó que los cazahuracanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tienen previsto investigar el sistema más tarde hoy, que cambió a alta la probabilidad de formación en 48 horas. VC