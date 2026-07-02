El CNE impulsará reformas técnicas que mejoren operatividad: Eduardo Fuentes

Tegucigalpa – El consejero interino del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, se comprometió este jueves a impulsar reformas técnicas que mejoren la operatividad del organismo, especialmente en año electoral.

“Desde el CNE vamos a impulsar reformas técnicas para mejorar la operatividad del organismo electoral y ser más eficiente la gestión del proceso electoral”, dijo a periodistas.

Fuentes comentó que el CNE aportará los insumos a la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional para que tenga una visión más clara de los aspectos técnicos, logísticos y operativos a mejorar.

Indicó que el presupuesto electoral especial no puede estarse aprobando en último momento porque detiene la operatividad del CNE.

Asimismo, señaló que se debe garantizar que el pleno de consejeros este siempre integrado, funcionando y tomando las decisiones pertinentes en año electoral.

También mencionó que se debe abordar el proceso de integración de las mesas en el escrutinio especial de las actas y evitar que por la ausencia de una representación se detenga el proceso.

El funcionario opinó que también hay alternativas al sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) que se puede implementar con reformas.

Sostuvo que los temas de segunda vuelta electoral, diputados por distrito y la separación de elecciones presidenciales con otros niveles electivos son aspectos que pasan por decisiones políticas. AG