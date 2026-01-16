El CNE garantiza entrega de credenciales antes de que asuman cargos populares

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregará credenciales a los diputados, alcaldes así como al presidente electo y sus respectivos designados antes de que asuman sus cargos, aseguró este viernes el codirector electoral del CNE, Eduardo Fuentes.

El funcionario electoral indicó que la entrega de credenciales se realizará antes de que asuman los primeros cargos, los diputados del Congreso Nacional, quienes asumen el 21 de enero de manera provisional la junta directiva y para el 23 de enero se instala en propiedad la junta directiva del Congreso Nacional.

Mientras que el 25 de enero es la asunción de funciones de las corporaciones municipales y para esa fecha, los 298 alcaldes y alcaldesas electas en las elecciones del 30 de noviembre, deberán tener sus credenciales.

Los últimos cargos en tomar posesión son los del presidente y designados presidenciales, el 27 de enero, de acuerdo a las fechas establecidas según la ley.

Fuentes aseveró que “el CNE en cumplimiento con lo que establece la Ley Electoral de Honduras entregará la credenciales a los diputados que resultaron electos en cada uno de los departamentos antes de que asuman sus posiciones, ya sabemos que la declaratoria oficial fue emitida el pasado 30 de diciembre”, dijo.

El funcionario refirió que la declaratoria cumple todos los criterios y obligaciones legales por la cual el cumplimiento de la última etapa queda pendiente la entrega de credenciales y en la cual se está trabajando. VC