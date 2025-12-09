El CNE está obligado a declarar inadmisible nulidad que pide Libre: Exconsejero del CNE

Tegucigalpa – A criterio del exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre no existen argumentos para que se repitan las elecciones generales como lo pide el oficialismo. “No cabe un recurso de Libre”, señaló.

“Yo creo que nulidad que ha presentado el partido Libertad y Refundación (Libre) debe rechazarse de plano, ya que según la ley electoral en el artículo 298 y 300 señala que cuando una nulidad de una elección no se funda en las causales que se establecen en la ley, el CNE está obligado a declararlo inamisible”, afirmó el exfuncionario electoral.

Aguirre agregó que el artículo 300 es claro al decir que no cabe ningún recurso, “es decir, ni tan siquiera se procede a analizar el fondo”, por lo que a su criterio esa petición de Libre tiene un trasfondo político.

El expresidente del CNE dijo que los llamados de desconocer los resultados y la institucionalidad, como lo pidió Libre este fin de semana, va en contra del sistema democrático de Honduras y Republicano, que la misma Constitución en su artículo 48, tiene la prohibición de atentar contra este sistema.

De hecho, “el Ministerio Público debería investigar la conducta de esos dirigentes políticos que están llamando a desconocer este orden constitucional”, expresó. VC