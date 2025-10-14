El CNE está jugando el papel de Mel Zelaya, afirma diputado liberal

Tegucigalpa – Ante la negativa de inscribir al diputado Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho, el diputado del Partido Liberal, Nasser Rodríguez, afirmó que los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) responden a los intereses del coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya.

“El CNE está jugando el papel de Mel Zelaya, él les dio la orden y ellos sencillamente cumplieron. Mel les dijo, inscríbanme a Padilla (Roberto Padilla Sunseri), no importa que tenga o no tenga los requisitos, y cuando les dijo de Jorge (dicen) él no puede porque sencillamente es Jorge Cálix, así de sencillo”, dijo el diputado.

(Leer) CNE deniega solicitud que Jorge Cálix sustituya a Samuel García como candidato a diputado en Olancho

Luego de que el CNE declaró sin lugar la solicitud de Jorge Cálix para sustituir a Samuel García en la planilla de diputados del Partido Liberal en el departamento de Olancho, Rodríguez afirmó que tanto Ana Paola Hall, de su partido, el PL, como Marlon Ochoa de Libre y Cossette López, del Partido Nacional “están alineados con Mel Zelaya”.

El diputado Rodríguez dijo que Hall, «siempre ha estado a favor de las directrices de Libertad y Refundación, cuando ella tuitea algo, Mel Zelaya se lo comparte, cuando ella da una opinión, Mel Zelaya la aplaude», señaló». VC