El CN está desesperado en adherir a Honduras al CAF tras pedir opinión de la CSJ, según diputada nacionalista

Tegucigalpa – Como un acto de desesperación calificó la diputada nacionalista Merary Díaz, la solicitud del Congreso Nacional para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emita una opinión sobre la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Expresó que es descabellado las actuaciones del Congreso Nacional y “un acto de desesperación” que quiera reconocerse la adhesión de Honduras al CAF.

“Es improbable y no es posible, la ley no permite que se haga una consulta”, sentenció Díaz.

La congresista nacionalista recalcó que la CSJ solo puede pronunciarse en reformas a códigos basándose en la Constitución de la república.

La CSJ tiene que rechazarlo de entrada la solicitud de dar una opinión, reiteró.

Consideró que seria un error en el futuro si la presidenta Xiomara Castro decide sancionar la adhesión de Honduras al CAF pese a no ser ratificado.

Esta semana, el Congreso Nacional tras más de un mes de no realizar sesiones legislativas no ratificó la adhesión de Honduras al CAF tras no tener los votos necesarios. AG