El club decidirá la continuidad de Ancelotti «a final de temporada»

Madrid – El Real Madrid hará un balance a final de temporada para decidir si Carlo Ancelotti sigue siendo su entrenador el próximo curso, según afirmó el técnico italiano, que dijo que se «hará una evolución para tomar una decisión» y expresó su esperanza personal de ganar títulos grandes para seguir al mando.

«Al final de la temporada el club hará una evolución para tomar una decisión, yo disfruto de este ambiente cada día», aseguró Ancelotti en rueda de prensa en la víspera del Real Madrid-Getafe de liga.

«Yo no me pongo nota, intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. El club me da mucha motivación para trabajar a tope y nada más. Tengo que esperar a final de temporada a ver si tenemos la suerte y la calidad para ganar títulos», añadió.

Ancelotti demostró que entiende a la perfección el cargo de entrenador de un equipo como el Real Madrid, tolera la crítica y asegura que en el triunfo, pocos se acuerdan del técnico.

«Tengo la suerte de tener mucho equilibrio y tranquilidad. Soy una persona que ha tenido suerte en la vida, afortunadamente he tenido el covid en el periodo bueno, me he aislado en una habitación de casa y no he escuchado nada. Estoy acostumbrado a esto, el entrenador destaca solo cuando el equipo pierde», argumentó.

«A veces puedes plantear bien o mal un partido, tienes que meter también a los jugadores que si lo hacen mal el planteamiento es malo, pero solo para el entrenador y eso hay que aceptarlo. Mucho más si eres el entrenador del Real Madrid, el sitio más bonito del mundo. Por eso hay que aceptar que a veces te critiquen. Es bastante normal», sentenció. JP