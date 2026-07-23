El Clausura argentino comienza con varios mundialistas y nuevas reglas

Buenos Aires – El fútbol argentino da comienzo este jueves a una nueva edición del Torneo Clausura, que cuenta con varios jugadores que han participado del Mundial 2026 y la inclusión de nuevas reglas que rigen desde esa competencia.

El campeonato, uno de los más importantes de una temporada que ya coronó a Belgrano de Córdoba en el Apertura que se disputó antes de la Copa del Mundo, comenzará con una ráfaga de tres jornadas entre este jueves y el domingo 26.

El Clausura finalizará en diciembre, tendrá 16 fechas iniciales en base a dos zonas y luego formato de eliminación directa desde octavos de final con los ocho mejores de cada grupo.

En paralelo, se disputará la Copa Argentina y se definirán las Supercopas Internacional y Argentina del año pasado, además de cerrar la temporada con el Trofeo de Campeones que enfrentará a Belgrano y el equipo que se imponga en el Clausura, y el título de campeón de Liga al que sume mayor cantidad de puntos en las instancias clasificatorias de zonas.

Este torneo incluye cambios en el reglamento a partir de lo aplicado por la FIFA durante el reciente Mundial: las sustituciones deberán realizarse en diez segundos; los saques de arco o laterales en hasta cinco segundos; los jugadores que reciban tratamiento médico en campo y no sean sustituidos serán retenidos un minuto; y serán expulsados los jugadores que se tapen la boca para hablar a rivales o árbitros.

Mundialistas en la cancha y el banquillo

Varias figuras que formaron parte de planteles de selecciones durante el Mundial 2026 pisarán el césped de los estadios argentinos.

Leandro Paredes, protagonista de un altercado con varios jugadores de España tras la derrota en la final mundialista regresa a Boca Juniors, club del que es capitán, junto al recientemente incorporado portero colombiano Álvaro Montero.

Con la reciente llegada del entrenador Rodolfo Arruabarrena, Boca dejó ir en este mercado de pases al uruguayo Edinson Cavani y el español Ander Herrera, al tiempo que reincorporó al delantero colombiano Sebastián Villa, que había sido desvinculado del club en 2023 tras ser juzgado por abuso sexual.

En River Plate, los argentinos Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel también vieron acción en la final del domingo 19 en Nueva Jersey, y buscarán levantar el nivel de los ‘Millonarios’ con el talento de Juan Fernando Quintero, pieza clave de la selección de Colombia.

También recuperó al colombiano Rafael Santos Borré, mientras que perdió a Franco Armani (se fue al Atlético Nacional de Colombia) y el chileno Paulo Díaz (emigró al Atlanta United de Estados Unidos).

Fernando Muslera regresa a los tres palos del Estudiantes de La Plata tras ser duramente cuestionado por su actuación en los partidos de Uruguay durante la Copa del Mundo.

En Talleres de Córdoba se sienta al banquillo desde este Torneo Clausura el entrenador argentino Jorge Sampaoli, quien encabezó el plantel de la selección de su país que llegó a octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Rosario Central continuará liderado por la zurda de su capitán Ángel Di María, y además del Clausura disputará los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Corinthians de Brasil.

San Lorenzo sentó en la dirección técnica del equipo al experimentado Néstor Gorosito mientras intenta sostener en la portería al paraguayo Orlando Gill, de gran actuación durante la Copa del Mundo y con varias ofertas pendientes de resolución.

La primera jornada se disputará entre este jueves y el domingo, la segunda de martes 28 a jueves 30 de julio (salvo tres partidos que se disputarán el miércoles 5 y jueves 6 de agosto) y la tercera de sábado 1 de agosto al lunes 3 de agosto.

– Programación de la primera jornada:

. Jueves 23: Belgrano-Rosario Central, Sarmiento-Argentinos Juniors, Defensa y Justicia-Aldosivi.

. Viernes 24: Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Central Córdoba, Racing Club-Gimnasia y Esgrima de La Plata, Vélez-Instituto, Huracán-Banfield, Platense-Unión.

. Sábado 25: Estudiantes de Río Cuarto-Tigre, Newell’s Old Boys-Talleres, River Plate-Barracas Central.

. Domingo 26: Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia de Mendoza, Estudiantes de La Plata-Independiente, Deportivo Riestra-Boca Juniors. JS