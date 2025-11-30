El civismo y la voluntad clara de participación ciudadana, destaca la MOE-UE en primer informe

Tegucigalpa – De acuerdo al primer informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), los hondureños han demostrado civismo y voluntad clara de participar en las elecciones generales de este domingo.

– La MOE-UE presentará un nuevo informe sobre las elecciones el próximo martes al mediodía.

El jefe de misión de la MOE-UE, Francisco Assis destacó el ambiente profundamente democrático.

“Me encantó ver en las entradas de los centros de votación que hay representantes de varios partidos políticos y las personas se están respetando”, manifestó.

Assis subrayó que es importante que los demócratas defiendan siempre la democracia y para eso solamente se hace votando.

“No hay democracia sin demócratas, y el demócrata tiene la obligación de participar”, declaró a periodistas.

Puntualizó que “lo que estoy viendo es admirable hasta el momento por parte del pueblo de Honduras”.

Refrendó que la participación ciudadana ha sido fuerte hasta la media jornada electoral. JS